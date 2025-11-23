logo
Haos u Formuli 1: Meklareni diskvalifikovani, Maks blizu da otme titulu 1

Haos u Formuli 1: Meklareni diskvalifikovani, Maks blizu da otme titulu

Goran Arbutina
Goran Arbutina
1

Kardinalna greška Meklarena mogla bi da košta Landa Norisa titule u Formuli 1, pod uslovom da Maks Ferstapen ponovo zablista na kraju sezone.

Lando Noris i Oskar Pijastri diskvalifikovani Izvor: Qian Jun / Xinhua News / Profimedia

Vozači Meklarena Lando Noris i Oskar Pijastri diskvalifikovani su poslije Velike nagrade Las Vegasa, tako da se šampionska trka u Formuli 1 tek sada "zakuvava". Noris je osvojio drugo mesto, Pijastri je četvrti prošao kroz cilj, ali na kraju će obojica ostati bez bodova i od toga će najviše profitirati Maks Ferstapen.

Zašto su Meklareni diskvalifikovani?


Odmah poslije trke Međunarodna automobilska federacija (FIA) pokrenula je istragu i utvrdila je da su Meklareni imaju određene tehničke nepravilnosti, pa zbog toga ostaju bez bodova. Preciznije, debljina poda bolida (preciznije debljina klizne ploče) bila je ispod dozvoljene minimalne debljine.

Nije ovo inače prvi put da su vozači diskvalifikovani zbog problema sa habanjem poda bolida, tako je Luis Hamilton isto prošao u Kini, dok je Niko Hilkenberg "obrisan" sa trke u Bahreinu.

Šta ovo znači za šampionsku trku?

Osvajač nagrade u Las Vegasu Maks Ferstapen trlja ruke jer je osvojio 25 bodova, dok su njegovi glavni konkurenti ostali bez učinka. Na dvije trke do kraja (plus sprint), sada je na samo 24 boda od Norisa, koliko je udaljen i njegov klupski kolega Pijastri.

Podsjetimo, narednog vikenda gledaćemo trku i sprint u Kataru, a zatim "finale" u Abu Dabiju:

Poredak vozača u Formuli 1:

  1. Lando Noris (Meklaren) - 439 bodova
  2. Oskar Pijastri (Meklaren) - 366
  3. Maks Ferstapen (Red Bul) - 366
  4. Džordž Rasel (Mercedes) - 294
  5. Šarl Lekler (Ferari) - 226
  6. Luis Hamilton (Ferari) - 152
  7. Kimi Antoneli (Mercedes) - 137

Inače, na trci u Las Vegasu bio je veliki broj poznatih ličnosti, a možda najveću pažnju privukla je pevačica Bijonse.

Formula 1 Maks Ferstapen Meklaren Lando Noris

Jaaa

Pa rdbl je ukrao sa hornerom 4 titule, zašto ne bi i ovu

