Srbija dobila katastrofalne vijesti: Prvo na drugi kraj svijeta, pa protiv najboljeg u Dejvis kupu

Moraće Novak Đoković da se odazove pozivu Srbije dva puta u 2026. godini jer su bez njega male šanse za uspjeh.

Izvor: Joaquin Corchero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dejvis kup reprezentacija Srbije sa velikim ambicijama ulazi u 2026. godinu, pošto bi ovo mogla da bude posljednja sezona u kojoj Novak Đoković igra za nacionalni tim. Srbija već zna put do završnog turnira naredne godine i on neće biti nimalo lak - reprezentaciju čekaju dva gostovanja, a prvo je na potpuno drugom kraju svijeta.

Baš prije ovogodišnjeg finala Dejvis kupa u Bolonji je održan žrijeb za kvalifikacije za narednu godinu. Finalisti, Italija i Španija su slobodni u 1. kolu, a Srbija, kao 14. nosilac, igra protiv Čilea u gostima od 6. do 8. februara. Ukoliko bi Srbija obezbijedila prolaz u drugo kolo kvalifikacija, protivnik bi joj Španija, takođe u gostima od 18. do 20. septembra.

"Jako teško gostovanje. Iako smo bili nosioci izvukli smo teškog protivnika, pogotovo što se igra na njihovom terenu i pretpostavljam na šljaci. Imamo i mi naše igrače koji si igrali dobro baš u Santijagu. Đere je osvojio titulu ove godine tamo, Lajović ima višegodišnje iskutsvo. Ali, Dejvis kup je drugačije takmičenje, tamo navijaju specifično, baš onako ekstremno i biće zanimljivo to vidjeti. Očekujem da ćemo da budemo u punom sastavu. To je najvažnije, ali, u pitanju je težak protivnik i borićemo se da pobijedimo", vjeruje selektor Dejvis kup tima Srbije Viktor Troicki.

Parovi 1. kola kvalifikacija za Dejvis kup 2026: