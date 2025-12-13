Samo u Mbetu: Danas igraš, sutra vrtiš na račun kuće!

Praznici nam stižu, a sa njima i pokloni u Mbetu, koji je spremio nagrade za vjerne igrače svaki dan!

Izvor: PROMO/Mbet

Pravila su jasna, bez sitnih slova i začkoljica - igrač danas uplati depozit i zabavlja se, a sutra ga čekaju spinovi vrijednosti do čak 160 KM. Dnevne uplate se sabiraju i na osnovu njih igrač sutra dobija spinove u rasponu od 10 do 100.

Vrijednosti spinova su različite i usklađene sa aktivnošću igrača na platformi. Sve detalje ove promocije, kao i bogatu novogodišnju paletu takmičenja i nagrada možete da potražite na mbet.ba. Spremili smo za svakog ponešto! Osjeti moć!