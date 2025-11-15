logo
Moćni novembar: Mbet daje 20% bonusa i 20 spinova na prvu dnevnu uplatu putem svih kanala!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Nova, još jača Mbet ponuda do kraja mjeseca je aktuelna! Sve igrače častimo sa 20% bonusa i 20 spinova na prvu dnevnu uplatu svaki dan i to putem svih kanala.

mbet Izvor: PROMO/Mbet

Bilo da nalog dopunjujete sa Xbonom, Klikerom, Sbonom, platnom karticom, SMS-om ili Mbet dopunom, čeka vas 20% bonusa i 20 spinova na igri Shining crown jer je dnevni Mbet boost do kraja novembra na maksimumu! I to nije sve! Mbet je sve troškove provizije prilikom uplate depozita preuzeo na sebe - koliko igrač uplati toliko mu liježe na nalog.

Novembar je pored svakodnevnih sportskih promocija i mjesec za spinovanje. Festival najboljih provajdera uveliko traje pa igrači imaju priliku da svaki dan pronađu nešto za sebe i takmiče se za besplatne spinove ili freebet!

Zabrana pristupa maloljetnim licima jedan je od prioriteta Mbeta koji kroz svaku svoju promociju naglašava važnost odgovornog klađenja.

