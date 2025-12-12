Italijani još nisu oprostili "izdaju" Janika Sinera: Najbolji sportista je teniser koji nije osvojio nijedan turnir

Italijani nisu oprostili Janiku Sineru što nije igrao za reprezentaciju, pa je zato nagradu dobio Lorenco Museti. Neće mu preći preko toga tako lako.

Izvor: WANG Zhao / AFP / Profimedia

Janik Siner zajedno sa Karlosom Alkarazom dominira svjetskim tenisom. Njih dvojica osvajaju grend slem titule, samo u 2025. godini su "podijelili" po dva grend slema. Italijan je uzeo Australijan open i Vimbldon, a Španac Rolan Garos i US open. Međutim, izdaja se italijanskom asu ne prašta.

Najpoznatiji italijanski list "Gazeta delo spot" dodijelio je nagradu za najboljeg sportistu i ona je otišla u ruke Lorenca Musetija. Igrača koji je ušao u Top10 na ATP listi i koji nije osvojio nijedan turnir. Posljednje titule je uzeo 2022. godine i od tada ništa. Zašto priznanje nije otišlo u ruke Sinera? Prilično je jasno - zato što je izdao reprezentaciju Italije.

Janik je odlučio da ne igra u Dejvis kupu i njegova odluka je razbjesnila mnoge u Italiji. Žestoko su ga kritikovali, posebno zato što su i Alkaraz i Saša Zverev bili u Bolonji na Završnom turniru. Karlos na kraju nije mogao da igra zbog povrede, ali je Zverev predvodio Njemačku.

I bez Sinera Italija je na spektakularan način došla do titule zahvaljujući Mateu Beretiniju i Flaviju Koboliju, a izgleda da je sve to imalo uticaj na dodjelu nagrada.

"Gazeta" je u svom tekstu i obrazloženju za nagradu istakla kako je jedan od razlog to što je Museti imao sjajnu sezonu na šljaci i što je na toj podlozi drugi, odmah iza Alkaraza po broju poena (2.300). Dodaju i to da se plasirao na Završni masters u Torinu, iako je do toga došao samo zato što mu je Novak Đoković ustupio mjesto poslije finala u Atini. Takođe, zaboravljaju i to da se Lorenco nije proslavio na grend slemovima. Na Australijan openu ispao je u trećem kolu. Na Rolan Garosu je u polufinalu predao Alkarazu, na Vimbldonu je ispao u prvom kolu, a na US openu je u četvrtfinalu izgubio upravo od Sinera. Zanimljivo obrazloženje, mada može da se zaključi zašto Siner nije dobio priznanje...

Zašto je Siner "izdao" Italiju?

Kada je donio odluku o propuštanju Dejvis kupa Janik je dao obrazloženje za sve to, koje nisu prihvatili mnogi. Posebno zbog toga što je recimo igrao na egzibiciji u Rijadu gdje je uzeo šest miliona dolara...

"Dva puta sam osvojio Dejvis kup. Moj tim i ja smo donijeli takvu odluku jer je sezona preduga. Potrebno mi je nekoliko dodatnih nedjelja slobodno kako bih što pre započeo sa pripremama za narednu sezonu", poručio je Siner.

BONUS VIDEO: