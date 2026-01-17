Brazilski Popaj preminuo u 55. godini: Bio poznat po metodama koje ljekari nisu opravdavali

Brazilac Arlindo de Souza preminuo je 56. godini

Izvor: Screenshot/YouTube/@truly-channel

Brazilski bodibilder Arlindo de Souza preminuo je u 55. godini, nakon što je od decembra bio u bolnici zbog problema sa bubrezima. Ovaj sportista poznat je i po nadimku batulski Popaj zbog građe kakvu je tokom čitave karijere imao.

Brazilac je javnosti postao poznat krajem 2000. nakon niza nastupa na televizijama i kada je publika širom svijeta prvi put imala priliku da vidi njegove mišiće. Njegovi bicepsi imali su 73 centimetara u obimu, što je predstvaljalo najveće mišiće u Brazilu.

Arlindo de Souza bodibilder Izvor: YouTube/@truly-channel

De Souza je bio poznat i po tome što je u ruke ubacivao mješavinu mineralnog ulja i alkohola, što je okaratkerisano kao izuzetno opasna praksa, koja je već koštala života jednog njegovog prijatelja. "Rekao mi je: 'Uzmi ovo, narašćeš za nekoliko dan'", ispričao je Arlindo za "Huffington Post" 2014.

"Napunio sam špric, ubrizgao proizvod u ruku i odmah sam narastao. Iskreno, ništa nisam osjetio. Ponekad sam imao blagu vrtoglavicu, ali ništa više", dodao je tada.

Bonus video:

Pogledajte 01:34:23 Priča za medalju: Nenad Peruničić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)