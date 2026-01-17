logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brazilski Popaj preminuo u 55. godini: Bio poznat po metodama koje ljekari nisu opravdavali

Brazilski Popaj preminuo u 55. godini: Bio poznat po metodama koje ljekari nisu opravdavali

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Brazilac Arlindo de Souza preminuo je 56. godini

Preminuo arlindo de souza Izvor: Screenshot/YouTube/@truly-channel

Brazilski bodibilder Arlindo de Souza preminuo je u 55. godini, nakon što je od decembra bio u bolnici zbog problema sa bubrezima. Ovaj sportista poznat je i po nadimku batulski Popaj zbog građe kakvu je tokom čitave karijere imao.

Brazilac je javnosti postao poznat krajem 2000. nakon niza nastupa na televizijama i kada je publika širom svijeta prvi put imala priliku da vidi njegove mišiće. Njegovi bicepsi imali su 73 centimetara u obimu, što je predstvaljalo najveće mišiće u Brazilu.

Arlindo de Souza bodibilder
Izvor: YouTube/@truly-channel

De Souza je bio poznat i po tome što je u ruke ubacivao mješavinu mineralnog ulja i alkohola, što je okaratkerisano kao izuzetno opasna praksa, koja je već koštala života jednog njegovog prijatelja. "Rekao mi je: 'Uzmi ovo, narašćeš za nekoliko dan'", ispričao je Arlindo za "Huffington Post" 2014.

"Napunio sam špric, ubrizgao proizvod u ruku i odmah sam narastao. Iskreno, ništa nisam osjetio. Ponekad sam imao blagu vrtoglavicu, ali ništa više", dodao je tada.

Bonus video: 

Pogledajte

01:34:23
Priča za medalju: Nenad Peruničić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

bodibilding

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC