Meksički sportista otišao do toaleta u kafiću, a onda su se začula dva hica

Izvor: Printscreen/Instagram/grishalldisner

Tužne vijesti stižu iz Meksika. Poznati meksički sportista i bodibilder Grišal Disner (23) pronađen je mrtav u toaletu jednog kafića u Meksiko Sitiju. Prema informacijama koje stižu od strane tamošnjih medija on je u jednom momentu nestao, otišao do toaleta i onda su se začula dva pucnja.

Kako navode njihovi mediji on je došao u taj kafić i bio je u "vidno alkoholisanom stanju". Onda je u jednom momentu otišao do toaleta, a čim su se začuli hici svi su odmah počeli da bježe odatle. Ubrzo je pozvana i policija i hitna pomoć, ali sve što su mogli da urade bilo je da konstatuju smrt.

Istraga će da bude sprovedena, ali prve informacije govore o tome da je u pitanju samoubistvo. Pronađene su prostrelne rane na stomaku i glavi. Istraga će da bude sprovedena, a ono što se takođe navodi jeste da je on u kafić ušao naoružan. Za sada se slučaj vodi kao samoubistvo, mada je mnogima to sumnjivo zbog postojanja dvije prostrelne rane na različitim dijelovima tijela. On je inače sin Horhea Disnera čovjeka koji radi kao komandant na odjeljenju za ubistva u kancelariji okružnog tužioca Meksiko Sitija.

