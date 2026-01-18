Odrekla se Rusije i "uvrijedila" se šta je pitaju: Nije vjerovala da će ovo morati da objašnjava

Ruska teniserka Anastasija Potapova se odrekla Rusije i izabrala Austriju, a uvrijedila se što su novinari primijetili da je ukrala saopštenje svoje koleginice.

Ruska teniserka Anastasija Potapova odlučila je u decembru da promijeni državljanstvo i da ubuduće predstavlja Austriju. Iako je rođena u Saratovu, gradu na Volgi, odlučila je da se odrekne Rusije i prihvatila je poziv druge države. Poslije dugo vremena tako je uz njeno ime i zastava zemlje koju predstavlja, pošto sa ruskom "trobojkom" to nije bilo moguće još od 2022. godine i početka sukoba u Ukrajini.

Dok je u domovini optužuju za izdaju, Potapova poručuje da je to dobro promišljena odluka i da nije prelomila preko noći, dok je dodala i da je dugo već znala da će igrati za Austriju: "Živim tamo već nekoliko godina i nije se desilo iznenada, dugo radimo na tome. Volim Austriju, posebno Beč, tako da je to moj drugi dom, posebno sada - to mi je prva kuća", rekla je Potapova.

Anastasia Potapova on copying Kasatkina’s statement for switching her representation:



“I don’t find anything wrong with that. You cannot say it in a better way. Why not? It was perfect words. I loved it... We gave it a shot”



Prvi meč sa zastavom Austrije na grend slemovima dobila je protiv Lamens (2:1), a potom je odmah dobila pitanje kome se nije nadala - zašto je njeno saopštenje o promjeni nacionalnosti zapravo "ukradeno" od Darije Kasatkine?

not she copying Dasha's words but only replaced Australia with Austriapic.twitter.com/GST2XIMAab — Sanna (@sanna_tw)December 4, 2025



"Pa, ne vidim ništa loše u tome, jer to ne može da se kaže na bolji način. A zašto i ne? I da, bile su to savršene riječi. Svidjelo mi se. Svidjelo se i meni i mom timu, svima. Ne mislim da se desilo nešto strašno. Mislim da su mediji to samo naduvali jer im se nije svidjelo to što se dogodilo. Mislim, koga briga za objave, zar ne?", rekla je Potapova koja se uvrijedila zbog pitanja.

Upitana da li je pričala sa Kasatkinom na ovu temu, odgovorila je na sljedeći način: Često razgovaramo. Zapravo smo dobre prijateljice. O ovome konkretno nismo jer nikoga nije briga", dodala je novopečena Austrijanka.

Inače, Darija Kasatkina je prešla da igra za Australiju, pa je tako postala još samo jedna u nizu teniserki iz Bjelorusije i Rusije koje su se odrekle domovine. Marija Timofejeva sada predstavlja Uzbekistan, kao i Kamila Rahimova, a Polina Bahmutkina je sada Belgijanka.

Potapova igra sa Olgom Danilović

Pored dobre karijere u pojedinačnoj konkurenciji, Anastasija Potapova je veoma zapažene rezultate bilježila u dublu. I u toj kategoriji osvojila je tri turnira, a svojevremeno je bila 40. igračica svijeta. Najbolji grend slem rezultati su joj četvrto kolo na Rolan Garosu 2024. godine u singlu, odnosno četvrtfinala na Australijan openu 2022. i Rolan Garosu 2025. godine.

Prošle godine Potapova je igrala u tandemu sa Olgom Danilović, a njih dvije su predstavljene kao najljepši dubl svijeta. Imale su velike uspjehe u Parizu i o toj saradnji sa Spkinjom Anastasija Potapova nam je opširno pričala.

