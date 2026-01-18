logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odrekla se Rusije i "uvrijedila" se šta je pitaju: Nije vjerovala da će ovo morati da objašnjava

Odrekla se Rusije i "uvrijedila" se šta je pitaju: Nije vjerovala da će ovo morati da objašnjava

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ruska teniserka Anastasija Potapova se odrekla Rusije i izabrala Austriju, a uvrijedila se što su novinari primijetili da je ukrala saopštenje svoje koleginice.

Odrekla se Rusije i "uvrijedila" se šta je pitaju: Nije vjerovala da će ovo morati da objašnjava Izvor: YouTube/Australian Open/Screenshot

Ruska teniserka Anastasija Potapova odlučila je u decembru da promijeni državljanstvo i da ubuduće predstavlja Austriju. Iako je rođena u Saratovu, gradu na Volgi, odlučila je da se odrekne Rusije i prihvatila je poziv druge države. Poslije dugo vremena tako je uz njeno ime i zastava zemlje koju predstavlja, pošto sa ruskom "trobojkom" to nije bilo moguće još od 2022. godine i početka sukoba u Ukrajini.

Dok je u domovini optužuju za izdaju, Potapova poručuje da je to dobro promišljena odluka i da nije prelomila preko noći, dok je dodala i da je dugo već znala da će igrati za Austriju: "Živim tamo već nekoliko godina i nije se desilo iznenada, dugo radimo na tome. Volim Austriju, posebno Beč, tako da je to moj drugi dom, posebno sada - to mi je prva kuća", rekla je Potapova.


Prvi meč sa zastavom Austrije na grend slemovima dobila je protiv Lamens (2:1), a potom je odmah dobila pitanje kome se nije nadala - zašto je njeno saopštenje o promjeni nacionalnosti zapravo "ukradeno" od Darije Kasatkine?


"Pa, ne vidim ništa loše u tome, jer to ne može da se kaže na bolji način. A zašto i ne? I da, bile su to savršene riječi. Svidjelo mi se. Svidjelo se i meni i mom timu, svima. Ne mislim da se desilo nešto strašno. Mislim da su mediji to samo naduvali jer im se nije svidjelo to što se dogodilo. Mislim, koga briga za objave, zar ne?", rekla je Potapova koja se uvrijedila zbog pitanja.

Upitana da li je pričala sa Kasatkinom na ovu temu, odgovorila je na sljedeći način: Često razgovaramo. Zapravo smo dobre prijateljice. O ovome konkretno nismo jer nikoga nije briga", dodala je novopečena Austrijanka.

Inače, Darija Kasatkina je prešla da igra za Australiju, pa je tako postala još samo jedna u nizu teniserki iz Bjelorusije i Rusije koje su se odrekle domovine. Marija Timofejeva sada predstavlja Uzbekistan, kao i Kamila Rahimova, a Polina Bahmutkina je sada Belgijanka.

Potapova igra sa Olgom Danilović

Pored dobre karijere u pojedinačnoj konkurenciji, Anastasija Potapova je veoma zapažene rezultate bilježila u dublu. I u toj kategoriji osvojila je tri turnira, a svojevremeno je bila 40. igračica svijeta. Najbolji grend slem rezultati su joj četvrto kolo na Rolan Garosu 2024. godine u singlu, odnosno četvrtfinala na Australijan openu 2022. i Rolan Garosu 2025. godine.

Prošle godine Potapova je igrala u tandemu sa Olgom Danilović, a njih dvije su predstavljene kao najljepši dubl svijeta. Imale su velike uspjehe u Parizu i o toj saradnji sa Spkinjom Anastasija Potapova nam je opširno pričala.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:08
Arina Sabalenka u haljini za Australijan open
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Anastasija Potapova Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC