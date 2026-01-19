Zapamtite ime Andrija Kostić: Srbin sa 16 godina debitovao u Formuli 3

U svom debitantantskom nastupu na stazi Jas Marina videli smo odličnu vožnju Andrije Kostića.

Izvor: Instagram/andrijakostic8/Screenshot

Godinama sanjamo Srbina u Formuli 1, a sada postoji nada da će to biti Andrija Kostić. Šesnaestogodišnji momak iz Beograda debitovao je ovog vikenda u bolidu Formule 3 u Regionalnoj Formuli Bliskog Istoka, kao član ekipe Trident Rejsing i jedini predstavnik Srbije u F3 trkama.

Prvi vikend u novoj kategoriji obilježila je osvojena pol-pozicija u drugoj trci, kao i sporna odluka sudija koja je Kostića koštala podijuma.

DRIVER ANNOUNCEMENT | Andrija Kostić joins Trident for the upcoming FR Middle East season!



The 16-year-old finished 17th in Italian F4 and 10th in E4 last year. He is set to race in FR Europe with Trident also.



ACI Sport#FRMiddleEastpic.twitter.com/wJXpXeGQrT — Feeder Series (@feeder_series)January 12, 2026



Po dolasku u Abu Dabi, mladi Srbin je kroz testiranja na stazi Jas Marina započeo adaptaciju na bolid i viši rang takmičenja. U kvalifikacijama je prvobitno zabilježio odlično deveto vrijeme, ali je zbog kazne nakon procjene sudija u vezi vožnje pod žutim zastavama za Trku 1 startovao sa 15. pozicije. Ipak, već u prvom krugu uspio je da se probije do 12. mjesta i ritmom krugova držao tempo uporediv sa prvih 8 vozača, da bi trku na kraju završio kao 6. među debitantima.

Dobrim nastupom, Kostić je sebi obezbijedio pol-poziciju za drugu trku, u kojoj je već na startu došlo je do velikog incidenta, pa je prekinuta crvenom zastavom. U nastavku trke, Kostić je dugo držao vodeću poziciju, sve do sporne odluke sudija da mu dodijele kaznu prolaska kroz pit-lejn zbog proceduralnog prekršaja u formacijskom krugu.

Ta odluka ga je koštala borbe za podijum, iako incidentom nije ugrozio druge učesnike na stazi.

Za kraj prve runde takmičenja, u trećoj trci, Kostić je startovao sa 11. mjesta, ali je već nakon prvog kruga bio deveti. Ubrzo se probio i do osme pozicije, uključivši se u borbu sa grupom koja je jurila Top 5, međutim, i ovu trku obilježili su izlazak sigurnosnog automobila, a zatim i crvena zastava, pa je Andrija vikend završio na 8. mjestu i plasmanom u Top 10.

Ovim rezultatima Kostić je na najbolji način najavio svoj potencijal u novom šampionatu. Naredna runda vozi se već u petak na istoj stazi, a nakon toga takmičenje se nastavlja u Dubaiju.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:18 F1, A1 Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

(MONDO)