Šok iz Melburna: Novi Novak se obrukao na startu AO

Brazilski teniser Žoao Fonseka doživio je neočekivan poraz u Melburnu.

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilski teniser Žoao Fonseka, o kome se sve više priča u posljednje vrijeme kao o mladoj nadi tenisa, poražen je na startu Australijan Opena od Amerikanca Eliota Spicirija sa 6:4, 2:6, 6:1, 6:2.

Upravo se njegovo ime spominjalo kao potencijalno iznenađenje u Melburnu, da bi konačno mogao da dokaže kvalitet na najvećoj sceni, ali to se neće desiti. Bio je u dijelu žrijeba u kome je Janik Siner, a njegove izdanje razočaralo je ljubitelje tenisa. Nije imao ni najmanju šansu protiv rivala, izgledao je iscrpljeno i demotivisano, pa je poražen nakon nešto više od dva i po sata.

Ne voli da ga porede sa Novakom

Nakon poraza u finalu u Bazelu protiv Alehandra Davidoviča Fokine prošle godine, bio je izričit. "Igrao si nevjerovatan tenis. Ti si osoba kakva treba ovom sportu. Sigurno imaš svijetlu budućnost. Bićeš sljedeći Nole koji će pobijediti Karlosa i Janika, sigurno", rekao je Fokina.

Nakon lijepih riječi, Brazilac je bio jasan: "Nisam ljubitelj tih poređenja. Svako ima svoju istoriju, a ja ću napisati svoju... Mislim da je zadovoljstvo čuti te lijepe riječi od njega. Odličan momak, odličan prijatelj, odličan borac...", potom je dodao:

"Trudim se najbolje što mogu, ali svi znamo da Janik i Karlos igraju tenis na višem nivou. Dakle, svi ostali igrači sa tura, radimo sve više i više da bismo nastavili sa njima", rekao je Fonseka.