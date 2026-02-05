"Novak me motiviše da i dalje igram": Čilić Hrvatima otkrio šta ga povezuje sa Đokovićem

Hrvatski teniser Marin Čilić otkrio je da su rezultati Novaka Đokovića njegova velika motivacija, bez obzira na pozne igračke godine.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković jedan je od najstarijih igrača na turnirima. Pored Srbina ljubitelji tenisa i dalje mogu da uživaju u mečevima Švajcarca Stena Vavrinke koji ima 40 godina, a isto tako i Hrvata Marina Čilića koji broji 37. Takođe, trojica tenisera stigla su i do trećeg kola Australijan opena i tema pokazala da još nije vrijeme za penziju.

Trenutno, jedina četiri aktivna tenisera koja su igrača sva četiri polufinala grend slem turnira su Novak Đoković, Marin Čilić, Karlos Alkaraz i Janik Siner. "Definitivno nije loše društvo", rekao je Čilić u intervjuu za Jutarnji.

Ono što Čilića i Novaka povezuje je očigledno:

"Prelijepo je biti u takvom društvu, a ta činjenica pokazuje kolika je dugotrajnost i istrajnost kod mene i Novaka, da guramo i dalje u ovim godinama. Za mene je ova sezona ogromna motivacija. Imam sjajan osjećaj na terenu. Ekipa iza mene je fantastična, napravili smo fenomenalan posao posljednjih mjeseci u pripremnom periodu. Ova sezona mi može donijeti neke prekrasne trenutke", otkrio je Hrvat.

Čilić ne krije da ima sjajan odnos sa Novakom Đokovićem. Zbog toga je bio upitan da li je imao priliku da se čuje sa Srbinom nakon finala Australijan opena.

"Nismo, ali pokazao je nesalomivost i istrajnost. U kakvoj god da je situaciji, formi ili fizičkom stanju, na grend slemovima je i dalje jedan od najboljih. Prošle je godine je igrao u polufinalu sva četiri puta, a ove godine se situacija malo poklopila, ali odigrao je nevjerovatan meč protiv (Janika) Sinera u polufinalu, to mu je jedan od najboljih mečeva posljednjih godina i veliki pokazatelj kolika je ta strast, motiv i istrajnost kroz dugi niz godina."

U karijeri je osvojio US open (2014), a igrao je i finale Australijan opena 2018. te godinu dana ranije i Vimbldona 2017. Jedino je na Rolan Garosu 2022. stigao do polufinala, gdje je Rafael Nadal bio bolji od njega. S obzirom na to da Novak Đoković čini čuda na terenu i u 39. godini, Čilić opravdano vjeruje da postoji nada da će i on u ovoj sezoni blistati i možda otići korak dalje.

"Apsolutno, zato i igram. To mi je veliki motiv. Zašto bismo postavljali neke granice? Znam da u meni postoji veliki potencijal, imam sjajnu ekipu, iz sebe crpim veliku energiju i porodica mi je velika podrška. Sve je postavljeno na prave noge, tako da mogu da imam, mislim da mogu da uspijem. Hoće li se to dogoditi ili ne, ne znam, ali prelijepo je biti na ovakvom putovanju", zaključio je Čilić.

