Novak Đoković: Osjećam se kao Grk

Novak Đoković: Osjećam se kao Grk

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Novak Đoković se oglasio iz Atine.

NOvak Đoković rekao novinarima da se osjeća kao Grk Izvor: MN PRESS

Novak Đoković rekao je grčkim novinarima da se osjeća kao Grk, ali da mu još nedostaje znanje tamošnjeg jezika.

"Osjećam se kao Grk, ali još moram da naučim grčki. Još nisam dobar sa jezikom, nije jednostavan", kazao je Novak u razgovoru za "ANT1".

Najbolji teniser svih vremena govorio je sa novinarima u Dvorani mira i prijateljstva, gdje je pratio iz prvog reda utakmicu Olimpijakos - Crvena zvezda u košarci.

"Navijač sam Crvene zvezde, ali Olimpijakos je do nje u mom srcu. Atmosfera u dvorani na meču dva bratska crveno-bijela kluba biće nevjerovatna", kazao je Novak.

Đoković je na meču u dvorani u Pireju dobio dres plejmejkera Olimpijakosa Tomasa Vokapa, a pozdravio se i sa košarkašima Zvezde:

