"Frustrirajuće je, neke stvari su bile van naše kontrole": Nvora otkrio šta mu je Đoković rekao poslije poraza

Džordan Nvora je poslije poraza od Olimpijakosa pričao o dešavanjima na terenu, spornim odlukama i riječima Novaka Đokovića

Izvor: Printscreen/Arena sport/MN Press

Crvena zvezda bila je blizu, ali na kraju nije uspjela da pobijedi Olimpijakos u Pireju (92:86). Jedna od tema poslije tog meča bile su sporne sudijske odluke i o tome su pričali mnogi. Među njima i Džordan Nvora, koji je bio najefikasniji akter srpskog tima (21 poen).

"Bilo je interesantno. Neke stvari smo mogli da uradimo bolje kao tim, ali je bilo i mnogo stvari koje su bile van naše kontrole. Takav je bio osjećaj, ne znam kako je sa strane, ali je valjda zato teško igrati ovdje", rekao je Nvora za "Meridian sport".

Prokomentarisao je i pojedine sporne odluke sudija, posebno one iz same završnice.

"Frustrirajuće je. Kao igrač želite da sve bude fer, a na trenutke se činilo da nije tako. To je posebno važno na ovakvim utakmicama i zato je bitno da izvučemo lekcije. Hoćemo u plej-of. Tamo ćemo se naći u sličnim situacijama, pa je valjda dobro da se na ovo naviknemo", poručio je Džordan i dodao da je Saša Vezenkov sjajan igrač i da se napad Olimpijakosa vrti oko njega.

Šta im je Novak Đoković rekao?

Podršku Zvezdin na ovom meču pružio je i Novak Đoković koji je došao u Pirej iz Milana gdje je pratio Zimske olimpijske igre. Poslije meča je prišao igračima crveno-bijelih i pozdravio se sa njima. Šta im je rekao?

"Rekao je da nam čuva leđa i da je uz nas do kraja. Važno je imati njegovu podršku. Podršku najvećeg ikada u tenisu. Kada vas neko takav podržava, sigurno da vam to podiže nivo", završio je Nvora.