Saša Obradović nakon poraza Crvene zvezde u Pireju: "Male stvari su nam nedostajale"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović prokomentarisao poraz svog tima.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je izgubila od Olimpijakosa, u derbiju 28. kola Evrolige, iako je delovalo da srpski predstavnik do posljednjeg minuta vjeruje u preokret. Tim Saše Obradovića imao je nekoliko prilika da se vrati u meč, pa čak i šokira jedan od najboljih timova Evrope, ali nije bilo snage za senzaciju!

O tome je nakon meča pričao i Saša Obradović. On je istakao da je njegov tim pravio greške kod osnovnih stvari, a da su baš sitnice odlučile utakmicu u korist Olimpijakosa.

"Imali smo neke osnovne greške tokom utakmice. Kontrola skoka, izgubljene lopte... To je dio velikih utakmica, nama su male stvari nedostajale", rekao je Saša Obradović u razgovoru sa grčkom novinarkom Dorom Panteli, koja je pored njega intervjuisala i nekoliko košarkaša Olimpijakosa.

Crvena zvezda sada ima skor 16-12 pred pauzu koja će u Evroligi nastupiti zbog odigravanja nacionalnih kupova. Nakon toga, srpski predstavnik će imati niz mečeva pred svojom publikom i te utakmice bi morali da riješe u svoju korist - protiv Efesa, Bajerna i Fenerbahčea.

Bonus video:

Pogledajte 00:19 Izlazak košarkaša Crvene zvezde Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)