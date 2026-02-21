Prvak Evrope papreno platio da upari dva najbolja Hrvata: Nijemci objavili sve detalje mega transfera

Dominik Kuzmanović je uz veliko obeštećenje prešao u Magdeburg i od naredne sezone će braniti boje prvaka Evrope zajedno sa Matejom Mandićem.

Izvor: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Sada je i zvanično, Dominik Kuzmanović je novi golman Magdeburga. Ovaj 23-godišnji golma iz Dugog Sela je ponikao u Nekseu iz Našica, a onda je 2024. došao u najjaču ligu svijeta i zaigrao je za Gumersbah. Ipak, nije dugo bio van same elite njemačkog rukometa.

Potpisao je aktuelnog rpvaka Evrope i vodećeg na tabeli Bundeslige. Klub Beneta Vigerta je potvrdio da je Kuzmanović potpisao petogogodišnji ugovor koji stupa na snagu od sezone 2026/27 kada će se pridružiti kolegi iz hrvatske reprezentacije Mateju Mandiću na golu istočnonjemačkog velikana.

Ogromna odšteta za rukomet

Klub je potvrdio transfer, a njemački mediji da će Magdeburg za Kuzmanovića platiti i odšetetu od 500.000 evra jer je Kuzmanović imao ugovor do 2028. godine. Gumersbah će naredne sezone zamijeniti Kuzmanovića sa reprezentativcem Srbije Vladimiom Cuparom, a druga opcija na golu biće Danac Bertram Obling. Osim Kuzmanovića, i Nijemac Julijan Kester napušta klub, ali dolaze i ozboljna pojačanja. Navodno će dovesti i Ignasija Bjosku na golu, a potvrđeno je da dolaze Aleks Dušebajev, mladi Nikola Roganović i Garđar Ingi Sindarson na mjestu srednjeg beka.

Kuzmanović je pažnju Magdeburga zavrijedio ne samo u Bundesligi nego i sjajnim odbranama na golu reprezentacije Hrvatske. On je u prošloj sezoni u dresu Gumersbaha u 34 utakmice imao 285 odbrana, a kao čuvar mreže Hrvatske ima srebro sa Svjetskog prvenstva 2025. godine i bronzu sa Mundijala 2026.