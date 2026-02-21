logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvak Evrope papreno platio da upari dva najbolja Hrvata: Nijemci objavili sve detalje mega transfera

Prvak Evrope papreno platio da upari dva najbolja Hrvata: Nijemci objavili sve detalje mega transfera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dominik Kuzmanović je uz veliko obeštećenje prešao u Magdeburg i od naredne sezone će braniti boje prvaka Evrope zajedno sa Matejom Mandićem.

Dominik Kuzmanović prešao u Magdeburg Izvor: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Sada je i zvanično, Dominik Kuzmanović je novi golman Magdeburga. Ovaj 23-godišnji golma iz Dugog Sela je ponikao u Nekseu iz Našica, a onda je 2024. došao u najjaču ligu svijeta i zaigrao je za Gumersbah. Ipak, nije dugo bio van same elite njemačkog rukometa.

Potpisao je aktuelnog rpvaka Evrope i vodećeg na tabeli Bundeslige. Klub Beneta Vigerta je potvrdio da je Kuzmanović potpisao petogogodišnji ugovor koji stupa na snagu od sezone 2026/27 kada će se pridružiti kolegi iz hrvatske reprezentacije Mateju Mandiću na golu istočnonjemačkog velikana.

Ogromna odšteta za rukomet

Klub je potvrdio transfer, a njemački mediji da će Magdeburg za Kuzmanovića platiti i odšetetu od 500.000 evra jer je Kuzmanović imao ugovor do 2028. godine. Gumersbah će naredne sezone zamijeniti Kuzmanovića sa reprezentativcem Srbije Vladimiom Cuparom, a druga opcija na golu biće Danac Bertram Obling. Osim Kuzmanovića, i Nijemac Julijan Kester napušta klub, ali dolaze i ozboljna pojačanja. Navodno će dovesti i Ignasija Bjosku na golu, a potvrđeno je da dolaze Aleks Dušebajev, mladi Nikola Roganović i Garđar Ingi Sindarson na mjestu srednjeg beka.

Kuzmanović je pažnju Magdeburga zavrijedio ne samo u Bundesligi nego i sjajnim odbranama na golu reprezentacije Hrvatske. On je u prošloj sezoni u dresu Gumersbaha u 34 utakmice imao 285 odbrana, a kao čuvar mreže Hrvatske ima srebro sa Svjetskog prvenstva 2025. godine i bronzu sa Mundijala 2026.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Magdeburg Rukomet Dominik Kuzmanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC