Ana Ivanović uzima reket u ruke na oproštajnom meču Anđelike Kerber

Autor Nebojša Šatara
Srpkinja Ana Ivanović biće dio oproštajnog meča Njemice Anđelik Kerber.

ana ivanovic ucestvuje na oprostajnom mecu andjelik kerber Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Nekada najbolja teniserka svijeta Ana Ivanović ponovo će na teren. Ona će biti dio oproštajnog meča Njemice Anđelik Kerber sa kojom je već godinama jako dobra prijateljica. Spektakl je zakazan za 20. jun u Bad Hamborgu, prenio je "Bild".

Tako će Srpkinja ponovo obradovati ljubitelje tenisa, pošto je u posljednje vrijeme čest gost na turnirima i revijalnim događajima. Mnogi se pitaju zašto Kerber tek sada pravi oproštaj, kada je "zbogom" tenisu rekla poslije Olimpijskih igara u Parizu. Ona želi posljednji ples pred svojom publikom i uspomenu za cijeli život.

Sve će upotpuniti nekadašnja grend slem šamionka Ana Ivanović koja je karijeru prevremeno prekinula jer je odlučila da osnuje porodicu sa Bastijanom Švajnštajgerom sa kojim se nedavno razvela.

"Veoma se radujem susretu sa Anom, jer na neki način ovaj meč zatvara krug. Poznajemo se veoma dugo; ona je jedna od mojih najboljih prijateljica i provele smo mnogo vremena zajedno na terenu i van njega", rekla je Kerber i dodala:

"Nas dvije jedna drugoj nećemo popustiti ni milimetar na terenu, čak ni u našem posljednjem meču", kaže nekadašnja grend slem šampionka.

Ana jedva čeka spektakl

 "Presrećna sam što mogu da proslavim njenu veličanstvenu karijeru. Podijelile smo toliko zajedničkih trenutaka na turu i mnogo mi znači što sam ovdje, ne samo kao igračica, već i kao prijateljica", rekla je Ivanović.

Kerber je u karijeri osvojila 14 titula i ostvarila 683 pobjede, dok je srpska teniserka osvojila 15 titula, od kojih je najvažnija ona na Rolan Garosu 2008. godine.

