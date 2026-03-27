Tajger Vuds hitno uhapšen, oglasio se Donald Tramp: "Neću da pričam o tome"

Slavni golfer Tajger Vuds ponovo izazvao saobraćajnu nesreću poslije koje je uhapšen. Vijest je brzo stigla i do predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa.

Golfer Tajger Vuds je uhapšen i optužen za vožnju pod uticajem nedozvoljenih supstanci, a sve nakon što je ovog petka učestvovao u saobraćajnoj nesreći na Floridi. U gradu Džupiteru njegovo vozilo se prevrnulo. Nedugo poslije toga, lišen je slobode.

Šerif Džon Budensijek saopštio je na konferenciji za novinare da je Vuds pokazivao "znakove ometenosti" poslije udesa. Golfer je vozio automobil marke lend rover i pokušavao je da pretekne kamion pri velikoj brzini, pa nego što je kolima skrenuo i prevrnuo se na bok.

Policija je odmah sprovela alkotest i dobila je negativan nalaz, ali je golfer poslije toga odbio da bude povrgnut testu urina. "Nakon što nije prihvatio, optužen je za vožnju pod dejstvom alkohola/narkotika, za oštećenje imovine i za odbijanje da se podvrgne zakonom propisanom testu", saopštio je Budensijek.

"Letargičan" se izvukao iz automobila

Prema informacijama sa mjesta udesa, golfer je bio "letargičan" nakon što je izašao kroz prozor kraj mjesta suvozača. "Vjerujemo da se tako ponašao pod dejstvom supstance koju je koristio", dodao je Šerif.

Vuds je već nekoliko puta prethodnih godina i decenija zaustavljan u automobilu u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom nedozvoljenih supstanci. Takođe, ovo nije njegov prvi ozbiljan saobraćajni udes.

Tramp se hitno oglasio: "Ima poteškoće, neću o tome"

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp oglasio se poslije saobraćajne nesreće golfera Tajgera Vudsa (50), svog bliskog prijatelja.

"Veoma mi je žao. Imao je neke probleme. Ima neke poteškoće. Dogodio se udes, to je sve što znam. Veoma mi je blizak prijatelj. On je nevjerovatna osoba. Nevjerovatan čovjek. Ipak, ima neke poteškoće. Neću da pričam o tome", kazao je Tramp na aerodromu.