BiH "izgubila dobijeno" protiv Finske: "Zmajice" bile na set od konačnog trijumfa

Reprezentacija BiH bila je na dobrom putu da savlada Finsku. Vodila je 1:0 u pobjedama i imala set u prednosti, ali se situacija preokrenula u korist protivničke ekipe.

Izvor: tsrs

Ženska teniska reprezentacija BiH upisala je drugi poraz na turniru Bili Džin King Kupa, koji se do nedjelje (12. april) održava u Banjaluci.

Poslije Grkinja, koje su porazile bh. ekipu rezultatom 2:1, na isti način je trijumf nad "zmajicama" ostvarila i selekcija Finske, iako se nakon prvog singla našla u zaostatku, odnosno set od konačnog poraza.

Sara Mikača je porazila Elu Havisto rezultatom 2:0 u setovima (6:3, 6:2), da bi potom Ema Burgić osvojila prvi set protiv Laure Hietarante rezultatom 6:4. Izgubila je, međutim, naredna dva, od čega odlučujući u taj-brejku.

Sastali su se potom dublovi, a pomenute Finkinje su trijumfovale nad bh. kombinacijom Tea Kovačević – Anita Vagner (5:7, 6:4, 7:10).

U preostalim mečevima dana Bugarska je porazila Sjevernu Makedoniju rezultatom 3:0, dok su na isti način Grčka i Južna Afrika savladale Austriju i Maroko.

