Drugog dana takmičenja na "Bili Džin King kupu" u Banjaluci, teniserke reprezentacije Bosne i Hercegovine poražene su od selekcije Grčke rezultatom 2:1.
U prvom meču Sara Mikača je izgubila od Despine Papamihali rezultatom 4:6, 6:1, 3:6, dok je u drugom susretu, Ema Burgić takođe poražena od Marije Sakari rezultatom 0:6, 3:6.
Bh. reprezentativke smanjile su prednost Grkinja na 2:1, trijumfom u dublu. Ema Burgić i Anita Vagner savladale su Elenu Korokozidi i Martu Matoulu rezulatom 6:4, 2:6, 12:10.
BiH će u srijedu odmjeriti snage sa Finskom.
U ostalim mečevima u Banjaluci, Bugarska je bila bolja od Maroka (2:1), Austrijanke od Kipra (2:1), dok je selekcija Južne Afrike savladala Egipćanke (2:1).
Bili Džin King kup: Teniserke BiH poražene od Grčke u Banjaluci (FOTO)
