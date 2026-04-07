logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bili Džin King kup: Teniserke BiH poražene od Grčke u Banjaluci (FOTO)

Nebojša Šatara
0

Drugog dana takmičenja na "Bili Džin King kupu" u Banjaluci, teniserke reprezentacije Bosne i Hercegovine poražene su od selekcije Grčke rezultatom 2:1.

Bili Džin kup: Teniserke BiH poražene od Grčke u Banjaluci (FOTO) Izvor: Promo/Teniski savez Republike Srpske

U prvom meču Sara Mikača je izgubila od Despine Papamihali rezultatom 4:6, 6:1, 3:6, dok je u drugom susretu, Ema Burgić takođe poražena od Marije Sakari rezultatom 0:6, 3:6.

Bh. reprezentativke smanjile su prednost Grkinja na 2:1, trijumfom u dublu. Ema Burgić i Anita Vagner savladale su Elenu Korokozidi i Martu Matoulu rezulatom 6:4, 2:6, 12:10.

BiH će u srijedu odmjeriti snage sa Finskom.

U ostalim mečevima u Banjaluci, Bugarska je bila bolja od Maroka (2:1), Austrijanke od Kipra (2:1), dok je selekcija Južne Afrike savladala Egipćanke (2:1).

(MONDO)

Tagovi

Tenis teniserke Banjaluka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC