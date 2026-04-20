Alkaraz propušta Rolan Garos? Otkrio detalje povrede i zabrinuo navijače

Jedan od najboljih mladih tenisera svijeta Karlos Alkaraz i dalje se oporavlja od povrede.

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aktuelni broj dva na svjetskoj listi Karlos Alkaraz i dalje se oporavlja od povrede zbog koje se povukao sa turnira u Barseloni, te je pod znakom pitanja čak i odlazak na Rolan Garos. Iako se mladi Španac trudi da ostane pozitivan, kako i sam kaže, povreda ručnog zgloba je uzela maha.

Povreda desne ruke nije djelovala ozbiljno u prvi mah, ali otkazivanje turnira navelo je navijače Karlosa Alkaraza da strahuju i za naredne mečeve. Najbolji španski teniser javno je govorio o povredi koja ga već duže vremena muči i otkrio je da će naredni testovi biti vrlo važni za nastavak sezone.

"Sljedeći test biće presudan, tako da pokušavamo da uradimo sve što je u našoj moći da taj test prođe dobro. Jedino rješenje je strpljenje - pokušavam da budem veoma strpljiv ovih dana. Čekamo još malo, dobro se osjećam. Imamo nekoliko pregleda u narednim danima, i poslije toga ćemo dalje vidjeti", rekao je Karlos Alkaraz koji se trudi da bude optimističan u čitavoj situaciji.

"U suštini, vidjećemo kakva je povreda i koji su sljedeći koraci. Za sada pokušavam da ostanem pozitivan i raspoložen, iako ovi dani traju prilično dugo i djeluju iscrpljujuće", kroz osmijeh je rekao Alkaraz.

Alkaraz je na meču na turniru u Barseloni protiv Ota Virtanena (Finska) tražio medicinsku pomoć zbog problema sa zglobom i tada je bilo jasno da postoje problemi. Uspio je da završi taj meč i upiše pobedu, ali ne i da nastavi misiju u Španiji. Trebalo je da igra protiv Tomasa Mahača (Češka), ali je rival bez borbe obezbijedio plasman u dalju fazu takmičenja.

Karlos Alkaraz je od odlaska Rafaela Nadala preuzeo titulu "kralja" šljake. Naravno i ove sezone je trebalo da brani titulu na Rolan Garosu, ali naredni turniri su pod znakom pitanja, makar do, kako i sam kaže, sljedećeg presudnog testa.

