logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alkaraz propušta Rolan Garos? Otkrio detalje povrede i zabrinuo navijače

Autor Dragan Šutvić
0

Jedan od najboljih mladih tenisera svijeta Karlos Alkaraz i dalje se oporavlja od povrede.

Da li će Karlos Alkaraz igrati na Rolan Garosu Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aktuelni broj dva na svjetskoj listi Karlos Alkaraz i dalje se oporavlja od povrede zbog koje se povukao sa turnira u Barseloni, te je pod znakom pitanja čak i odlazak na Rolan Garos. Iako se mladi Španac trudi da ostane pozitivan, kako i sam kaže, povreda ručnog zgloba je uzela maha.

Povreda desne ruke nije djelovala ozbiljno u prvi mah, ali otkazivanje turnira navelo je navijače Karlosa Alkaraza da strahuju i za naredne mečeve. Najbolji španski teniser javno je govorio o povredi koja ga već duže vremena muči i otkrio je da će naredni testovi biti vrlo važni za nastavak sezone.

"Sljedeći test biće presudan, tako da pokušavamo da uradimo sve što je u našoj moći da taj test prođe dobro. Jedino rješenje je strpljenje - pokušavam da budem veoma strpljiv ovih dana. Čekamo još malo, dobro se osjećam. Imamo nekoliko pregleda u narednim danima, i poslije toga ćemo dalje vidjeti", rekao je Karlos Alkaraz koji se trudi da bude optimističan u čitavoj situaciji.

"U suštini, vidjećemo kakva je povreda i koji su sljedeći koraci. Za sada pokušavam da ostanem pozitivan i raspoložen, iako ovi dani traju prilično dugo i djeluju iscrpljujuće", kroz osmijeh je rekao Alkaraz.

Alkaraz je na meču na turniru u Barseloni protiv Ota Virtanena (Finska) tražio medicinsku pomoć zbog problema sa zglobom i tada je bilo jasno da postoje problemi. Uspio je da završi taj meč i upiše pobedu, ali ne i da nastavi misiju u Španiji. Trebalo je da igra protiv Tomasa Mahača (Češka), ali je rival bez borbe obezbijedio plasman u dalju fazu takmičenja

Karlos Alkaraz je od odlaska Rafaela Nadala preuzeo titulu "kralja" šljake. Naravno i ove sezone je trebalo da brani titulu na Rolan Garosu, ali naredni turniri su pod znakom pitanja, makar do, kako i sam kaže, sljedećeg presudnog testa.

Tagovi

Karlos Alkaraz Rolan Garos Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC