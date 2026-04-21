Novak Đoković napravio presedan

Srpski teniser Novak Đoković će po svemu sudeći pravo sa pauze na parisku šljaku.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković bio je glavna zvijezda na ovogodišnjoj dodeli "Laureus" nagrada na svečanosti u Madridu, ali njegove riječi o povratku na teren nisu previše optimistične. Srpski as je od početka godine odigrao samo dva turnira (Australijan Open i Indijan Vels), a po svemu sudeći na parisku šljaku će stići bez pripreme.

Zbog povrede je bio primoran da propusti Masterse u Majamiju, Monte Karlu i Madridu, a male su šanse da ćemo ga gledati u Rimu i u Ženevi gdje je prošle sezone osvojio rekordni 100. trofej u karijeri.

Rim je jedini preostali Masters na šljaci prije Rolan Garosa, ali ako je suditi po Đokovićevim riječima, najrealnije je da na Rolan Garos stigne bez ijednog takmičarskog meča na najzahtjevnijoj podlozi.

"Imam povredu, nadam se da ću biti spreman bar za Rolan Garos. Trudim se da stignem do Rima, ali ne mogu sada da dajem prognoze jer zavisi od napretka povrede. Barem sam za Rolan Garos spreman", rekao je Novak u Madridu tokom dodjele Laureus nagrada.

Presedan u karijeri

Ako Đoković ode na Rolan Garos bez turnira na šljaci, to će biti prvi put u njegovoj karijeri da je to uradio, jer je uvijek igrao barem jedan turnir serije 1000 prije takmičenja u Parizu.

Prošle godine, Đoković je odigrao šest mečeva na tri turnira na šljaci prije Rolan Garosa, u Madridu, Monte Karlu i Ženevi. Srpski as je potom stigao do polufinala drugog grend slema u sezoni, gdje je izgubio u tri seta od Janika Sinera.

Ipak, ovo Đokoviću nije strano jer je na startu godine odigrao Australijan Open bez ijednog takmičarskog meča na toj podlozi i na senzacionalan način stigao do finala gdje ga je porazio Karlos Alkaraz. Takođe, nije igrao nijedan turnir prije prošlogodišnjeg US Opena i Vimbldona i stigao je do polufinala oba ta grend slema.

