Đoković: "Biću spreman za Rolan Garos"

Srpski teniser najavio da će igrati na Rolan Garosu iako su prošle godine svi mislili da se oprašta od ovog turnira.

Novak Đoković propustio je masterse u Monte Karlu i Madridu zbog povrede, najvjerovatnije ga neće biti ni u Rimu, pa je sve govorilo da će preskočiti cijelu sezonu šljake. To se posebno mislilo zbog toga što je prošle godine posijle poraza na Rolan Garosu zvučao kao da se oprašta od ovog turnira, međutim izgleda da je došlo do preokreta.

Đoković je u Madridu - gdje je bio domaćin nagrada "Laureus" - dao naznake da će igrati na ovogodišnjem Rolan Garosu i da sve radi kako bismo ga vidjeli na šljaci.

"Ne mogu da igram u Madridu, ali sam ovdje u Madridu opet, sviđa mi se grad, ovo je jedan od događaja koje najviše volim u cijeloj godini. Imam priliku da razgovaram sa drugim sportistima. Imao sam drugačiju ulogu ove godine koja je jako lijepa. Imam još malu povredu i očekujem da ću biti spreman za Rolan Garos", rekao je Novak Đoković u jednom intervjuu na španskom, a ako je neko pomislio da ga nije dobro razumoo - i u drugom je kazao istu stvar.

Djokovic: "I'm trying my best to make it in time for Rome. But for Roland Garros? I'll be ready." pic.twitter.com/C4qc1PnGGy — Danny (@DjokovicFan_)April 20, 2026



"Radim na tome da budem spreman za Rim, ali ne mogu da dajem nikakva predviđana još, zavisi od oporavka od povrede. Ali za Rolan Garos? Biću spreman", naglasio je nasmijani Đoković.

Iako se o šljaci priča kao o podlozi na kojoj je Đokoviću najteže da igra, podsjetimo da je prošle godine igrao polufinale Rolan Garosa, kao i da je baš na šljaci osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu - i poslije toga turnir u Lozani. Dakle, kada je spreman, i tu je i dalje majstor nad majstorima.

Da li je odluka zbog Alkaraza?

Ono što je zanimljivo je da je Novak Đoković najavio da dolazi na Rolan Garos baš kada je Karlos Alkaraz nagovjestio da su male šanse da će zaigrati. Aktuelni osvajač turnira u Parizu ima povredu ruke zbog koje je unaprijed već najavio da je bolje za njega da odmori i ne ugrozi budućnost, pošto je pred njim duga karijera, a Đokoviću se tada možda "upalilo zeleno svjetlo" da bi ovo mogla da bude dobra šansa da osvoji grend slem.

