"Đoković je prevazišao Nadala i Federera": Toni Kros "zapalio" javnost izjavom o Novaku

Njemački fudbaler Toni Kros je na dodeli Laureus priznanja u Madridu hvalio Novaka Đokovića, riječima koje najbolje opisuju uspjeh Srbina.

Izvor: EPA/JUANJO MARTIN/Youtube/Laureus/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković našao se u ulozi voditelja na prestižnoj ceremoniji. Laureus nagrade, za najbolje sportiste svijeta, dodijeljene su Karlosu Alkarazu i Arini Sabalenki, ali je legendarni fudbaler Toni Kros imao priliku da se nađe u posebnoj rubrici - kao inspiracija godine.

Nakon što je primio nagradu, koju mu je uručio Novak Đoković, na bini je pokazao poštovanje prema najboljem svih vremena. Govorio je o uspehu srpskog tenisera, o brojnim stranicama istorije koje je ispisao, a onda je po završetku ceremonije u razgovoru za medije bio nešto precizniji - Novak Đoković je bolji i od Rafaela Nadala i od Rodžera Federera, svojih najvećih rivala.

"Veoma se divim Đokoviću. On je sportista koji je postigao toliko toga... Premašio je Rodžera Federera i Rafaela Nadala po broju titula i i dalje se takmiči. Divim se načinu na koji brine o svom tijelu, jer ima 38 godina, a kreće se kao teniser od 25. Sve što je uradio u karijeri je zaista spektakularno", rekao je nemački fudbaler.

Šta je Kros rekao kad je dobio nagradu?

"Moram da budem iskren, zaista je posebno primiti ovu nagradu od ovog čoveka ovdje. Rekao sam mu to i ranije... pa, koliko ih je on osvojio? Pet, šest? Onda mu je dosadilo, pa je rekao: 'U redu, vodiću ovu svečanost'", u šali je započeo Kros, koji je najbolje dane karijere proveo u Real Madridu.

"Zaista je nevjerovatno iz različitih razloga. Prije svega, mislim da je ova nagrada posebna jer samo pogledajte oko sebe ko je sve ovdje. To ovoj nagradi daje veliku vrednost. Mislim na to koliko je ovde ljudi, inspirativnih ljudi, ljudi koji su postigli neverovatne stvari u svojim sportovima i koji su se okupili zbog istih vrijednosti. To je veoma važno.

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Drugo, primiti ovu nagradu ovdje, posebno u Madridu, znači mnogo - jer kada sam došao ovdje prije oko 12 godina iz Minhena, nisam znao šta da očekujem. Nije lako, bio sam još veoma mlad da napustim domovinu. Mogu da kažem i ne samo zbog onoga što se dogodilo na terenu i svih osvojenih trofeja, da sam definitivno pronašao novi dom ovdje. I dalje živim ovdje, čak i dvije godine nakon što sam završio karijeru i nemam druge planove za budućnost. Tako da je zaista nevjerovatno, posebno primiti ovu nagradu ovdje u Madridu, koji sada zovem svojim domom. To sve čini još posebnijim", emotivno je govorio Nijemac.

"I treće, mislim da je najvažniji razlog to što ovu nagradu ne dobijam samo zbog onoga što se desilo na terenu. Znate, desile su se velike stvari, imao sam privilegiju da igram, za mene, u najboljem timu na svijetu i to veoma dugo. Trofeji to pokazuju", rekao je Kros koji je punih 10 godina branio boje "kraljevskog kluba".

"Kao što je Novak rekao i kao što je video pokazao, stvari koje su se dešavale van terena... To je veoma važno, da se promovišu te vrednosti, jer mislim da situacija - i sigurno nisam osoba koja treba da drži političke govore ili nešto slično, nisam u toj poziciji - ali možemo vidjeti da se stvari u svetu odvijaju u pogrešnom smjeru. I mislim da ovdje ima mnogo ljudi sa velikim uticajem, velikim navijačkim bazama, velikim zajednicama. Ako se ujedinimo oko pravih vrijednosti, mira i poštovanja, možemo mnogo da postignemo. Druge stvari ne možemo da kontrolišemo, ali možemo sebe. Moramo da pokušamo da budemo dobar primjer. Imamo legende. On (Novak Đoković) i dalje igra, što je nevjerovatno, ali i dalje je legenda. Imamo Janika (Sinera), imamo Karlosa (Alkaraza), koji će to raditi narednih 10, 15 godina, nadam se. I mislim da ako ujedinimo ove generacije i pokažemo prave vrijednosti, možemo napraviti veliki korak naprijed", rekao je Kros u obraćanju poslije dodjele priznanja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!