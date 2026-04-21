Kros stao pred Đokovića i poklonio se: Riječi Nemca odzvanjale Madridom, za njega je Novak legenda

Toni Kros imao je samo reči hvale za najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

Izvor: Screenshot/YouTube/@LaureusSport

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković našao se na pozornici, ovog puta ne da bi primio Laureus nagradu koju je pet puta osvojio, već u ulozi voditelja. Srpski teniser imao je priliku da "inspiraciju godine" uruči prijatelju i bivšem fudbaleru Toniju Krosu. Legendarni njemački fudbaler na bini je iskoristio priliku i da se obrati Novaku Đokoviću.

Baš tako je i započeo izlaganje - zahvalan jer je imao priliku da mu prestižnu nagradu uruči baš najbolji svih vremena.

"Moram da budem iskren, zaista je posebno primiti ovu nagradu od ovog čoveka ovdje. Rekao sam mu to i ranije... pa, koliko ih je on osvojio? Pet, šest? Onda mu je dosadilo, pa je rekao: 'U redu, vodiću ovu svečanost'", u šali je započeo Kros, koji je najbolje dane karijere proveo u Real Madridu.

"Zaista je nevjerovatno iz različitih razloga. Prije svega, mislim da je ova nagrada posebna jer samo pogledajte oko sebe ko je sve ovdje. To ovoj nagradi daje veliku vrijednost. Mislim na to koliko je ovde ljudi, inspirativnih ljudi, ljudi koji su postigli nevjerovatne stvari u svojim sportovima i koji su se okupili zbog istih vrijednosti. To je veoma važno. Drugo, primiti ovu nagradu ovdje, posebno u Madridu, znači mnogo - jer kada sam došao ovdje prije oko 12 godina iz Minhena, nisam znao šta da očekujem. Nije lako, bio sam još veoma mlad da napustim domovinu. Mogu da kažem i ne samo zbog onoga što se dogodilo na terenu i svih osvojenih trofeja, da sam definitivno pronašao novi dom ovdje. I dalje živim ovdje, čak i dvije godine nakon što sam završio karijeru i nemam druge planove za budućnost. Tako da je zaista nevjerovatno, posebno primiti ovu nagradu ovdje u Madridu, koji sada zovem svojim domom. To sve čini još posebnijim", emotivno je govorio Nijemac.

"I treće, mislim da je najvažniji razlog to što ovu nagradu ne dobijam samo zbog onoga što se desilo na terenu. Znate, desile su se velike stvari, imao sam privilegiju da igram, za mene, u najboljem timu na svijetu i to veoma dugo. Trofeji to pokazuju", rekao je Kros koji je punih 10 godina branio boje "kraljevskog kluba".

"Kao što je Novak rekao i kao što je video pokazao, stvari koje su se dešavale van terena... To je veoma važno, da se promovišu te vrijednosti, jer mislim da situacija - i sigurno nisam osoba koja treba da drži političke govore ili nešto slično, nisam u toj poziciji - ali možemo vidjeti da se stvari u svijetu odvijaju u pogrešnom smjeru. I mislim da ovdje ima mnogo ljudi sa velikim uticajem, velikim navijačkim bazama, velikim zajednicama. Ako se ujedinimo oko pravih vrijednosti, mira i poštovanja, možemo mnogo da postignemo. Druge stvari ne možemo da kontrolišemo, ali možemo sebe. Moramo da pokušamo da budemo dobar primjer. Imamo legende. On (Novak Đoković) i dalje igra, što je nevjerovatno, ali i dalje je legenda. Imamo Janika (Sinera), imamo Karlosa (Alkaraza), koji će to raditi narednih 10, 15 godina, nadam se. I mislim da ako ujedinimo ove generacije i pokažemo prave vrijednosti, možemo napraviti veliki korak naprijed", rekao je Kros u obraćanju poslije dodjele priznanja.

