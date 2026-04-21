"Samo me Novak ispoštovao": Španac ponizio Nadala i Alkaraza, pa ponosno rekao da je Srbin

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije sasvim sličan ostalim sportistima, ne samo zbog istorijskih rezultata, već i zbog odnosa prema navijačima.

Izvor: Screenshot/YouTube/@DjokovicFan_

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković imao je priliku da se nađe u ulozi voditelja na dodjeli Laureus nagrada. Srpski sportista je bio u centru pažnje, kao i lijepa voditeljka, odnosno snouborderka Ajlin Gu. Iako je par zasjenio sve u Madridu, vjerovatno je neponovljiva scena ona koja se dogodila 2024, a i danas se prepričava.

Novak Đoković je Madridu pokazao da mu svi poslovi dobro idu od ruke, pa se savršeno našao u ulozi voditelja. S druge strane, neposrednost koju Srbin ima u odnosu sa navijačima, novinarima, rivalima, nešto je što ga karakteriše sve ove godine na teniskoj sceni. Da je odnos iskren i uvijek zanimljiv pokazao je i 2024, kad se našalio sa španskim novinarom, baš na dodjeli nagrada.

Tad se Novak Đoković na crvenom tepihu pojavio sa suprugom Jelenom i dok su defilovali, jedan od novinara pozvao je najboljeg svih vremena. Međutim, nije to bio poziv za izjavu, već je poželio da vidi reakciju Srbina. Zamolio je Novaka da mu doda traku za glavu koja je na zemlji, srpski teniser nije razmišljao - čučnuo je, uzeo i nastavio da se šali.

Đoković je najprije stavio traku sebi na glavu, a onda je to uradio i španskom novinaru. Vjerovatno reakcija kakvu niko nije očekivao, ponajmanje Španac kojeg su prethodno ignorisali čak i Karlos Alkaraz i Rafael Nadal.

"Karlos Alkaraz i Novak Đoković su samo prošli pored mene i ignorisali me. Jedina osoba koja me nije ignorisala je Novak Đoković. Eto vam, od sada sam Srbin", rekao je ponosno Španac.

Spanish reporter: “Alcaraz and Nadal both walked by and ignored me. The only person who didn’t ignore me was Novak Djokovic. So, there you go. I’m now Serbian. ❤️” pic.twitter.com/5bO7BE5wzs — Danny (@DjokovicFan_)April 20, 2026

Novak je na dodeli nagrada imao priliku da prisustvuje dominaciji tenisa, pošto su Karlos Alkaraz i Arina Sabalenka proglašeni za najbolje sportiste godine. Kad je u pitanju tim godine, nagrada je otišla u ruke Pari sen Žermenu, nagradu za "povratak godine" je dobio golfer Rori Meklroj.

Najbolji mladi sportista bio je Lamin Jamal iz Barselone, koji ima svega 18 godina. Vozač Formule 1 Lando Noris dobio je nagradu za proboj godine. Akcioni sportista godine je snouborderka Kloi Kim, a Brazilac Gabrijel Arauho najbolji je sportista sa invaliditetom. Legendarna rumunska atletičarka Nađa Komaneči dobitnica je trofeja za životno djelo, dok je nagrada "Inspiracija u sportu" pripala Toniju Krosu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!