Goran Ivanišević objavio snimak Monike Seleš od prije 40 godina

Slavni teniser podijelio je video u kojem Monika Seleš opisuje putovanje u Sjedinjene Američke Države, kad je tandem iz Jugoslavije imao priliku da igra na prvom Svjetskom prvenstvu za pionire.

Izvor: Screenshot/Instagram/@goranivanisevicofficial

Prije stupanja na tenisku scenu Novaka Đokovića, Balkan je imao veliki broj popularnih imena u "bijelom" sportu. Tako su nekada Jugoslaviju predstavljali i slavna Monika Seleš, ali i Goran Ivanišević, koji je imao priliku i da bude trener najboljem igraču svih vremena. Mnogo godina kasnije legendarni teniser rođen u Splitu podijelio je zanimljiv video, nastao vjerovatno 1983. godine.

U videu starom više od 40 godina narator je Monika Seleš koja opisuje put u Sjedinjene Američke Države, kako kaže, sa svojom drugom. Na simpatičan, a opet ozbiljan način rođena Novosađanka otkrila je kako je sa Ivaniševićem krenula put drugog kontinenta. Ujedno, objasnila je i kako nisu znali jezik, ali to ih nije spriječilo da upoznaju nove prijatelje i steknu nezaboravno iskustvo.

Video je na društvenim mrežama podelio Goran Ivanišević, uz kratak ali sentimentalan komentar: "Kakve uspomene".

"Mala djevojčica na ekranu sam ja. Zovem se Monika Seleš. Imam 10 godina, teniserka sam i odlična učenica. Vodiću vas kroz ovu emisiju. Ovaj moj drug se zove Goran Ivanišević, ima 12 godina, umjesto fudbala igra tenis. Kao članovi evropske reprezentacije, oboje smo stekli pravo da učestvujemo na prvom Svjetskom prvenstvu u tenisu za pionire, koje se održavalo krajem 1983. u Sjedinjenim Američkim Državama, na Floridi, u čudesnom svijetu Volta Diznija.Takozvanog Diznilenda. Iako nismo znali jezike sporazumjevali smo se rukama, očima i osmijehom, družili smo se i brzo smo zaboravili teške fizičke napore, uzbuđenja, uspjehe, kao i neuspjehe.Brzo smo upoznali nove prijatelje iz cijelog svijeta, s njima se i danas dopisujem", ispričala je Monika Seleš uz neprestano smjenjivanje kadrova na kojima se vidi kako se mladi teniseri zabavljaju u društvu, fotografišu i treniraju.

Monika Seleš je bila "zlato" Srbije. Vjerovalo se da će biti najbolja svih vremena i sve je išlo ka pisanju istorije. Osvojila je čak devet grend slem titula, a 1992. igrala je i finale Vimbldona. Bila je prvi reket svijeta i u karijeri je osvojila 53 titule. I vjerovatno bismo danas pričali o Moniki kao o rekorderu titula sa najvećih turnira da nije bilo manijaka koji joj je doslovno upropastio karijeru.

Nesrećan trenutak dogodio se u proljeće 1993. godine, odnosno 30. aprila u Hamburgu, kada ju je fanatični navijač Štefi Graf povrijedio tokom meča. Iako je ubodna rana bila duboka svega centimetar, psihološke posljedice ostale su mnogo dublje i samim pukim slučajem danas o Moniki ne pričamo kao o najboljoj svih vremena.

