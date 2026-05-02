U padu aviona poginulo 5 članova kluba: Stradali na putu ka turniru

Američki piklbol klub iz Amarila doživio tragediju - pogibiju pet svojih članova u avionskoj nesreći.

Izvor: arhivska fotografija, Colin Underhill / Alamy / Profimedia

Pet članova piklbol kluba poginulo u avionskoj nesreći u Teksasu. Prema navodima "Amarilo Piklbol kluba", žrtve su Seren Vilson, Bruk Skipala, Stejsi Hedrik, Glen Epling i Hejden Dilard. Oni su putovali na turnir kada je došlo do tragedije.

Nesreća se dogodila u gradiću Vimberli u četvrtak uveče, oko 23 časa po lokalnom vremenu. Lejtelica Cesna 421C srušila se velikom brzinom, a svih pet osoba u avionu je poginulo na licu mjesta.

Prve informacije ukazuju na to da nije bilo sudara u vazduhu, jer je drugi avion koji se nalazio u blizini bezbedno sletio u Nju Braunfels.

Istragu o uzrocima nesreće vode savezne službe, dok se klub oprašta od stradalih, nazivajući ih dijelom svoje "piklbol porodice" i uputio saučešće njihovim porodicama.

Avion je poletio iz oko 670 kilometara udaljenog Amerila u Teksasu dva sata prije nesreće i bio je na putu ka Nju Braunfelsu, a jedna žiteljka sa lokacije u blizini mesta nesreće rekla je da je osjetila potres. "Zatreslo se kada je udario. Nikada ranije nisam čula ništa slično", izjavila je ona, a prenio Asošijeted pres.

Prema prvim informacijama, avion se kretao velikom brzinom u trenutku udara.

