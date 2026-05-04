Selektor Srbije okupio Orlove za pakleno ljeto: "Sve što dođe preko toga je bonus"

Selektor reprezentacije Srbije George Krecu okupio je nacionalni tim kako bi se pripremio za Ligu nacija.

Muška reprezentacija Srbije okupila se u beogradskom kotelu "M" kako bi započela pripreme za Ligu nacija. Od 19 igrača koji su bili planirani, stiglo je njih 13, dok će tim biti kompletiran čim budu završene obaveze u ostalim klubovima. Selektor Orlova George Krecu oglasio se tik po okupljanju tima i otkrio planove za naredni period.

"Situacija je slična kao i u drugim nacionalnim timovima, neki od igrača još igraju. Imaju takmičenja tako da još nisu spremni, a narednih dana ćemo ih, korak po korak, viđati", započeo je Krecu.

Kad je u pitanju spisak nacionalnog tima i 19 imena koje smo vidjeli, ostaje pitanje hoće li biti promjena.

"Ne, pravila su se promijenila i znate veoma dobro da imamo dugačku listu. Ta lista je za cijelo ljeto, to znači da u svakom momentu možemo da biramo igrače za pripreme I turnire. Ako se ne varam, biće to lista od 30 momaka za VNL, a zatim za svaki turnir skraćena lista od 18 igrača. To je uvijek otvoreno. Nadam se da je najvažnije da budu zdravi, jer je ovo bila duga godina za sve. Svjetsko prvenstvo se završilo baš kasno, vidite koliko su problema tokom sezone imali mnogi igrači iz svih zemalja", rekao je.

Selektor je prethodno objavio spisak od 36 imena, zbog toga jer Srbiju ne čeka samo Liga nacija, već i borba na Evropskom prvenstvu.

"Najvažnije je da idemo korak po korak i da se fokusiramo na svaku utakmicu posebno, kako bismo sačuvali mjesto u Ligi nacija. Sve što dođe preko toga predstavlja veliki bonus. U timu imamo i nekoliko novih igrača, kojima sam upravo rekao da nas i ove sezone očekuje veoma težak i zahtjevan ritam, i da od samog starta moraju biti maksimalno spremni za izazove koji nas čekaju."

Što se tiče Evrpskog prvenstva...

"Još uvijek ima dosta vremena do tog perioda i o tome ćemo razmišljati tek kada se približimo početku priprema. Međutim, već do početka avgusta očekuje nas veoma zahtjevno takmičenje u Ligi nacija. Prvi turnir igramo u Brazilu, uz dug put i dodatno opterećenje, a na početku sezone imaćemo i pet pripremnih utakmica koje će nam jasno pokazati gdje se trenutno nalazimo. Poslije toga nas u Brazilu čekaju i prilično jaki protivnici".

Spisak reprezentacije Srbije od 19 imena:

Tehničari : Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak

: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak Korektori : Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša

: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša Libera : Vukašin Ristić, Stefan Negić

: Vukašin Ristić, Stefan Negić Blokeri : Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefam Kokeza, Andrej Rudić

: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefam Kokeza, Andrej Rudić Primači: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparip.

Šta čeka Srbiju u Ligi nacija?

Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u Ligi nacija u okviru prve sedmice u Braziliji, u Brazilu protiv Argentine (srijeda, 10. jun, 21.30), Belgije (petak, 12. jun, 21.30), Brazila (subota, 13. jun, 16.00) i Bugarske (nedjelja, 14. jun, 19.30 časova po našem vremenu).

U okviru druge sedmice, Srbija će igrati u Orleanu, u Francuskoj protiv Japana (srijeda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedelja, 28. jun, 20.30).

Seniori Srbije će biti domaćini treće sedmice (od 15. do 19. jula) u Beogradskoj Areni u Beogradu, a igraće protiv Turske (srijeda, 15. jul, 20.00), Ukrajine (četvrtak, 16. jul, 20.00), Njemačke (subota, 18. jul, 20.00) i Slovenije (nedjelja, 19. jul, 20.00).

Srpska ekipa će tokom interkontinentalnog dijela takmičenja neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine.

Plasman na finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala. Na finalnom turniru će igrati domaćin i sedam najuspješnijih selekcija sa ukupne tabele po završetku interkontinentalne runde takmičenja.

