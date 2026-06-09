Nevrijeme na stadionu Vojvodine, atletičar bježao da sačuva živu glavu (VIDEO)

Nevrijeme u Novom Sadu potjeralo je u trk Vukašina Đurića.

Izvor: X.com/Screenshot

Izrazito jak vjetar u Novom Sadu ugrozio je sportiste koji su trenirali na stadionu Vojvodine, "Karađorđu". Legendarni srpski atletski trener Goran Obradović Ćele objavio je na društvenim mrežama snimak sa bezbjednosne kamere, na kojem se vidi kako atletičar Vukašin Đurić bježi ka tribinama, na bezbjedno, da bi se spasio od predmeta koje je ponio vjetar ka njemu.

"Tornado na Karađorđu", objavio je Obradović, trener Ivane Španović, uz dramatičan video-snimak.

"Radili smo trening u teretani kada je Vukašin utrčao i uznemireno saopštio šta se dešavalo. Nismo mogli da povjerujemo, jer vjetra uopšte nije bilo, dok se nismo uvjerili na snimcima. Pijavica, kako je mi zovemo, a na engleskom jeziku to je tornado slabije snage, zavitlala je sunđere kao da su od kartona, a ne da imaju po 100 kilograma", rekao je Obradović za sajt Atletskog saveza Srbije.

Sve se događalo na površini od oko 50 kvadratnih metara. Iznenada se stvorio kovitlac i isto tako brzo nestao.

"Da je na stadionu bilo djece, pitanje je o čemu bismo sada govorili, vjerovatno o nekim povredama. Sve je prošlo na najbezbolniji mogući način, ako se izuzme materijalna šteta", dodao je Obradović.

Pogledajte 01:14 Ivana Španović pobednički krug i proslava pobede Izvor: RTS Izvor: RTS

(MONDO)