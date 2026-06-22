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Tomislav Brkić rekao "dosta": Bivši četvrtfinalista Rolan Garosa završio karijeru

Tomislav Brkić rekao "dosta": Bivši četvrtfinalista Rolan Garosa završio karijeru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Nekadašnji reprezentativac BiH odlučio je da stavi tačku na igračku karijeru.

Tomislav Brkić završio karijeru Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Bosansko-hercegovački teniser Tomislav Brkić (1990.) odlučio je okači reket o klin.

Nekadašnji četvrtfinalista Rolan Garosa u dubl konkurenciji stavio je tačku na igračku karijeru, tokom koje je osvojio dvije ATP titule u dublu. Prvu je osvojio u u martu 2021. godine u Argentini, u paru sa srpskim teniserom Nikolom Ćaćićem, a drugu u julu 2022. godine u Gštadu (Švajcarska), gdje mu je partner bio Portugalac Fransisko Kabral.

Do pomenutog četvrtfinala u Francuskoj stigao je 2021. godine, kada je par Brkić – Ćaćić doživio poraz u susretu sa francuskom kombinacijom Pjer-Ig Erber-Nikola Mau. Osim dvije titule u dublu, Brkić ima i tri poraza u finalima – u Marbelji, Umagu i na Kupu Kremlja u Moskvi.

"Poštovani prijatelji, treneri, saigrači i svi ljubitelji tenisa…

Danas, nakon mnogo godina provedenih na teniskim terenima širom svijeta, došao je trenutak da se oprostim od profesionalne teniske karijere.

Kada sam kao dječak od 7 godina prvi put uzeo reket u ruke, nisam mogao ni zamisliti kamo će me ovaj sport odvesti.

Nakon 18 godina profesionalne karijere, isto toliko godina nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, te više od 1300 profesionalnih mečeva u pojedinačnoj konkurenciji i parovima, mogu biti više nego ponosan na sve ono što sam postigao.

Tenis mi je pružio priliku da upoznam svijet,ostvarim snove i predstavljam sebe, svoj grad i državu na najvećim sportskim pozornicama. To je bila najveća čast koju sam mogao imati.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ovom prilikom želim se najprije zahvaliti svojoj porodici, trenerima, saigračima sa kojima sam dijelio pobjede i poraze i svima onima koji su bili velika podrška, pogotovo u teškim trenucima moje karijere.

Put nije uvijek bio lagan, bilo je mnogo izazova, putovanja, teških poraza i povreda. Upravo povrede su razlog moje odluke o završetku profesionalne karijere.

Iako završavam profesionalnu karijeru, moja ljubav prema tenisu ne prestaje. Vjerujem da ću i dalje ostati povezan sa sportom koji je obilježio moj život i da ću svoje iskustvo prenositi novim generacijama.

Hvala svima što ste bili dio mog puta, vjerovali u mene i dijelili sa mnom najljepše sportske trenutke. Odlazim s terena uzdignute glave, ponosan na sve sto sam ostvario i srećan što sam imao priliku živjeti svoj san.

Vidimo se i dalje, samo na drugoj strani terena.

Hvala vam", napisao je teniser rođen u Ljubuškom.

Odmah se oglasili Džumhur i Čilić

Objavu su među prvima prokomentarisali Damir Džumhur, najbolji bh. teniser, i Marin Čilić.

"Brko, svaka čast na karijeri i svemu što si postigao, hvala što si bio dio reprezentacije i što smo zajedno prosli kroz mnoge nezaboravne trenutke. Bilo je mnoštvo lijepih ali bilo je i onih teških koje smo ipak zajedno kao tim lakđe prebrodili. Nažalost, povreda te spriječila da radiš ono sto najviše voliš ali siguran sam da ćeš i u nastavku života poslije tenisa uživati", napisao je Džumhur, koji ovih dana boravi na Majorci, gdje je prebrodio kvalifikacije turnira.

"Svaka čast na svemu partneru! Prekrasno je bilo dijeliti teren s tobomna svjetskoj sceni, posebno jer sam ga dijelio sa oba tvoja brata u počecima, ostaju nam lijepe uspomene za sva vremena. Uživaj u svemu što dolazi!", poruka je Čilića.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tomislav Brkić Tenis

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