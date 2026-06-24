Mladi vaterpolista Leotara dobio poziv u reprezentaciju Srbije!

Vukašin Đurić pozvan je u tim Srbije do 16 godina, koji se sprema za Svjetsko prvenstvo.

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Vukašin Đurić (16), mladi vaterpolista trebinjskog Leotara, dobio je poziv da se priključi reprezentaciji Srbije u tom uzrastu, koja se sprema za nastup na Svjetskom prvenstvu!

Đurić, koji je nedavno nastupao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u mlađim kategorijama, nalazi se među perspektivnim igračima koji će konkurisati za sastav Srbije na predstojećem prvenstvu svijeta za vaterpoliste do 16 godina, koje će biti održano od 3. do 9. avgusta u Zagrebu.

Pripreme su počele u Šapcu, a na njima su se okupili brojni talentovani igrači koji su prethodno osvojili međunarodni turnir u Budvi.

"Poziv Vukašinu Đuriću predstavlja veliko priznanje ne samo za njega lično, već i za VK Leotar, koji iz godine u godinu potvrđuje kvalitet rada sa mlađim kategorijama. Njegov napredak i poziv na okupljanje jedne od najjačih svjetskih vaterpolo selekcija pokazatelj su da se pred mladim Trebinjcem nalazi svijetla sportska budućnost", navedeno je iz kluba.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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