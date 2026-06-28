Novak Đoković otišao je na koncert superstara Bed Banija i tamo je izazvao delirijum uoči početka Vimbldona.

Izvor: Printscreen/X/NoleLondon

Novak Đoković napravi šou gdje god da se pojavi. Bilo da je to na teniskom terenu ili van njega. Pokazao je to na koncertu superzvijezde Bed Banija (Bad Bunny). Pojavio se na njegovom koncertu u Londonu i tamo je izazvao potpuni delirijum na stadionu Totenhema u Londonu.

Čim su vidjeli Novaka na ogromnom ekranu mnogi fanovi podigli su telefone da snime. Srpski as dobio je mikrofon u ruke, dobio je i savjet šta tačno da izgovori, pa se potrudio to da ispoštuje. U pitanju je jedan izraz koji je proslavio portorikanskog repera.

Novak Djokovic is at the Bad Bunny concert in London tonight. pic.twitter.com/01DPcuIZ3z — Danny (@DjokovicFan_)June 27, 2026

"Acho PR es otra cosa", izgovorio je Nole i odmah poslije toga nastao je delirijum i prvi taktovi pjesme koju je "naručio".

Vidjećemo hoće li mu ovo dati dodatnu energiju za treći grend slem sezone i napad na 25. grend slem pehar.

Šta Novaka čeka na Vimbldonu?

Vidi opis Novak Đoković se pojavio na koncertu pred Vimbldon: Izgovorio pet riječi i izazvao delirijum Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Đoković u ponedjeljak igra svoj prvi meč na Vimbldonu. Igraće na Centralnom terenu protiv Jibing Vua (Kina). Biće to njihov prvi međusobni okršaj i Srbin je apsolutni favorit u tom duelu.

Čak troje Srba biće na Centralnom terenu tog dana. Prvo će branilac titule Janik Siner igrati protiv Miomira Kecmanovića (14.30h), pa onda Arina Sabalenka i Teodora Kostović, pa onda slijedi okršaj Novaka i Vua (oko 18 časova).

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Pogledajte 00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)