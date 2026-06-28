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Novak Đoković se pojavio na koncertu pred Vimbldon: Izgovorio pet riječi i izazvao delirijum

Novak Đoković se pojavio na koncertu pred Vimbldon: Izgovorio pet riječi i izazvao delirijum

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković otišao je na koncert superstara Bed Banija i tamo je izazvao delirijum uoči početka Vimbldona.

Novak djokovic bad bunny koncert izazvao delirijum Izvor: Printscreen/X/NoleLondon

Novak Đoković napravi šou gdje god da se pojavi. Bilo da je to na teniskom terenu ili van njega. Pokazao je to na koncertu superzvijezde Bed Banija (Bad Bunny). Pojavio se na njegovom koncertu u Londonu i tamo je izazvao potpuni delirijum na stadionu Totenhema u Londonu.

Čim su vidjeli Novaka na ogromnom ekranu mnogi fanovi podigli su telefone da snime. Srpski as dobio je mikrofon u ruke, dobio je i savjet šta tačno da izgovori, pa se potrudio to da ispoštuje. U pitanju je jedan izraz koji je proslavio portorikanskog repera.

"Acho PR es otra cosa", izgovorio je Nole i odmah poslije toga nastao je delirijum i prvi taktovi pjesme koju je "naručio".

Vidjećemo hoće li mu ovo dati dodatnu energiju za treći grend slem sezone i napad na 25. grend slem pehar.

Šta Novaka čeka na Vimbldonu?

Đoković u ponedjeljak igra svoj prvi meč na Vimbldonu. Igraće na Centralnom terenu protiv Jibing Vua (Kina). Biće to njihov prvi međusobni okršaj i Srbin je apsolutni favorit u tom duelu.

Čak troje Srba biće na Centralnom terenu tog dana. Prvo će branilac titule Janik Siner igrati protiv Miomira Kecmanovića (14.30h), pa onda Arina Sabalenka i Teodora Kostović, pa onda slijedi okršaj Novaka i Vua (oko 18 časova).

BONUS VIDEO:

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00:23
Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu
Izvor: Instagram/Wimbledon
Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)

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