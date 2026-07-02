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Spremaju se radikalne promjene u tenisu: Najavljuju i potpuno ukidanje

Spremaju se radikalne promjene u tenisu: Najavljuju i potpuno ukidanje

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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ATP je počeo da radi na ideji da smanji još više broj dublova i djeluje da sve ide ka potpunom ukidanju.

Atp hoce da ukine dublove u tenisu Izvor: Mondo/Slaven Petković

Spremaju se velike promjene u tenisu. Sve ide ka tome da bi mogli u potpunosti da budu ukinuti dublovi. To su najnovije informacije koje dolaze poslije sastanka koji su imali najbolji "dublaši" svijeta sa ljudima iz ATP-a.

Prema navodima koji stižu od 2028. godine je ideja da se smanji broj dublova i da na Mastersima učestvuje 16 timova, a na ostalim turnirima po osam. Međutim, ne slažu se svi sa ovim prijedlogom i nastaviće se razgovori i pregovori o svemu tome.

Za sada igranje na grend slemovima nije ugroženo, ali djeluje da ide ka tome. Uz to im je saopšteno i da se ide ka tome da se smanji nagradni fond za dublove.

Ako se nastavi ovim tokom dovedena je u opasnost budućnost dublova kao takvih u tenisu. Dodatno zabrinjava i to što i dalje ima veliki broj aktivnih igrača koji su se prebacili iz singla na dubl i žive baš od igranja u igri parova...

BONUS VIDEO:

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00:47
Novak Ðoković prepao devojku na Vimbldonu
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Tenis dubl

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