logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Razmišljala sam cijeli dan kako da ti vratim": Đoković sreo djevojku koju je uplašio

"Razmišljala sam cijeli dan kako da ti vratim": Đoković sreo djevojku koju je uplašio

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je imao jednu veoma zanimljivu situaciju na Vimbldonu, pa je odlučio da se iskupi djevojci koja je skupljala loptice na njegovom meču.

Novak Đoković na Vimbldonu sreo djevojku koju je uplašio Izvor: Printscreen/Instagram/Wimbledon

Novak Đoković napravio je šou na Vimbldonu već u drugom kolu. Tada je tokom jedne pauze na meču sa Stefanosom Cicipasom uplašio djevojku koja skuplja loptice. Tražio je njenu pomoć da mu makazama isječe kinezi traku, pa je odglumio kao da ga je povrijedila. Na kratko se uplašila, pa je i ona počela da se smije.

Izvinio joj se srpski teniser odmah poslije tog meča, pa je par dana kasnije odlučio da se potpuno iskupi. Pozvao ju je da dođe poslije jednog njenog treninga i dao joj da izabere kačket koji je potom i potpisao.

"Izvini što sam te uplašio. To je srpski humor", rekao je Novak uz osmijeh.

Odmah je stigao odgovor.

"Nema šta da brineš, bilo mi je smiješno. Mislila sam da je dobro, stvarno je bilo smiješno", dodala je devojka.

Zatim joj je Novak dao da izabere poklon, uslijedili su autogram i šale.

"O Bože, hvala ti puno. Razmišljala sam cijeli dan kako da ti vratim, ali sam se plašila da neću to uspjeti da izvedem kako treba, pa nisam htjela da se osramotim, tako da sam odustala", našalila se i ona i nasmijala Đokovića.

Poslije toga su pozirali i za sliku. Definitivno momenat koji će ona dugo da pamti. Sve to objavio je Vimbldon na svojim društvenim mrežama.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Vimbldon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC