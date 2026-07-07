"Razmišljala sam cijeli dan kako da ti vratim": Đoković sreo djevojku koju je uplašio

Novak Đoković je imao jednu veoma zanimljivu situaciju na Vimbldonu, pa je odlučio da se iskupi djevojci koja je skupljala loptice na njegovom meču.

Izvor: Printscreen/Instagram/Wimbledon

Novak Đoković napravio je šou na Vimbldonu već u drugom kolu. Tada je tokom jedne pauze na meču sa Stefanosom Cicipasom uplašio djevojku koja skuplja loptice. Tražio je njenu pomoć da mu makazama isječe kinezi traku, pa je odglumio kao da ga je povrijedila. Na kratko se uplašila, pa je i ona počela da se smije.

Izvinio joj se srpski teniser odmah poslije tog meča, pa je par dana kasnije odlučio da se potpuno iskupi. Pozvao ju je da dođe poslije jednog njenog treninga i dao joj da izabere kačket koji je potom i potpisao.

"Izvini što sam te uplašio. To je srpski humor", rekao je Novak uz osmijeh.

Odmah je stigao odgovor.

"Nema šta da brineš, bilo mi je smiješno. Mislila sam da je dobro, stvarno je bilo smiješno", dodala je devojka.

Zatim joj je Novak dao da izabere poklon, uslijedili su autogram i šale.

"O Bože, hvala ti puno. Razmišljala sam cijeli dan kako da ti vratim, ali sam se plašila da neću to uspjeti da izvedem kako treba, pa nisam htjela da se osramotim, tako da sam odustala", našalila se i ona i nasmijala Đokovića.

Poslije toga su pozirali i za sliku. Definitivno momenat koji će ona dugo da pamti. Sve to objavio je Vimbldon na svojim društvenim mrežama.

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