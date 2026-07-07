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Pomjeren Đokovićev meč na Vimbldonu: Stiglo saopštenje iz Londona

Pomjeren Đokovićev meč na Vimbldonu: Stiglo saopštenje iz Londona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Meč Novaka Đokovića i Feliksa Ože-Alijasima neće biti drugi na Centralnom terenu, nego ipak treći.

Pomjeren meč Novaka Đokovića na Vimbldonu Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meč Novaka Đokovića na Vimbldonu je pomjeren. Prvobitno je duel u četvrtfinalu protiv Feliksa Ože-Alijasima trebalo da bude drugi na Centralnom terenu i da počne oko 16 časova, ali je došlo do odlaganja i pitanje je koliko će da kasni. Sve zavisi od dešavanja na terenu.

Organizatori trećeg grend slema sezone poslali su saopštenje u kome navode da je došlo do malog pomjeranja. Zašto? Zbog meča Saše Zvereva i Jiržija Lehečke.

Oni nisu stigli da završe meč prije ponoći, kada počinje takozvani "policijski čas" u Londonu. U tom momentu je Saša vodio sa 6:4, 7:5, 3:3 i donesena je odluka da se stane tada.

Tako će u utorak prvo na Centralni teren Amerikanke Koko Gof i Džesika Pegula, pa će onda njih dvojica da dovrše meč koji će trajati još najmanje nekoliko gemova, osim ako Čeh ne osvoji set. Pa tek onda slijede Novak i Feliks. Teško je procijeniti koliko bi odlaganje moglo da traje, ali u najboljem slučaju oko sat vremena.

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Tagovi

Novak Đoković Feliks Ože-Alijasim Tenis Vimbldon

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