EP u rukometu: Težak poraz juniora BiH, ništa od nokaut faze

"Zmajići" će nakon jednog trijumfa i dva poraza razigravati za plasman od 13. do 24. mjesta.

Izvor: Rukometni savez BiH

Juniori BiH doživjeli su težak poraz u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva u rukometu.

U meču koji je odigran u rumunskom Klužu, "zmajiće" je porazila Švedska 38:24 (8:19), pa su nakon jednog trijumfa i dva poraza završili na posljednjem mjestu. Sada im slijedi razigravanje za plasman od 13. do 24. mjesta.

BiH je katastrofalno loše odigrala prvo poluvrijeme, gdje je za 30 minuta postigla samo osam golova, a primila 19. Nešto bolje bilo je u nastavku, ali nedovoljno da se izbjegne debakl.

Kenan Salkičević bio je izuzetno efikasan i postigao je devet golova, dva manje imao je Alen Hadžimuhamedović, dok su se u strijelce upisali samo još Emir Delić, Vahid Halilović (tri gola) i Karlo Perić (dva).

BiH je prvo porazila domaćina Rumuniju 36:34, dok je od Izraela, koji takođe na kraju nije uspio da prođe u nokaut fazu, pretrpjela poraz 33:43.