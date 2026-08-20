Velika kriza igre i rezultata Arine Sabalenke, godinama najbolje igračice na planeti.

Izvor: Karla Kinne, Tennisclix / Zuma Press / Profimedia

Najbolja teniserka na planeti Arina Sabalenka nalazi se u velikoj krizi! Bjeloruskinja koja već godinama dominira među najboljim teniserkama ovog puta je prerano ispala sa turnira u Sinsinatiju i tako još jednom pokazala da nije u dobroj formi pred posljednji grend slem sezone!

Od bjeloruske teniserke u osmini finala prestižnog turnira bila je bolja 35. igračica planete, češka teniserka Sara Bejlek kojoj je ovo najveći trijumf u karijeri. Ona je posao završila u dva seta (7:6, 6:4), za nešto manje od dva sata igre. Tom pobjedom Bejlek je otvorila put do prvog mjesta na WTA listi kazahstanskoj igračici Eleni Ribakinoj, kojoj je potrebno "samo" da uđe u finale turnira koji je za najbolje na svijetu posljednja provjera pred US open.

Vidi opis Arina Sabalenka se bruka po Americi: Razbijaju je anonimne teniserke, izgubiće i 1. mjesto na svijetu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Leonardo Ramirez / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Leonardo Ramirez / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Eyepix Group / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kao što smo već navikli, meč Sabalenke i Bejlek u Sinsinatiju donio nam je mnogo oscilacija u igri trenutno prvoplasirane na svjetskoj rang listi. Napravila je brejk u ranoj fazi meča i nije ga dugo zadržala, propustila je set loptu prije odlaska u taj-brejk, a zatim u tom dodatnom dijelu igre imala ogromnih 5:1 prije nego što je izgubila pet poena u nizu. Još je dramatičnije bilo u drugom setu, gdje je Arina vodila 4:1 i zatim izgubila pet uzastopnih gemova za ranu eliminaciju sa turnira.

Takav set možda i najbolje oslikava sezonu Arine Sabalenke, kojoj mnogi zamjeraju da su joj pojavljivanje na društvenim mrežama i provod sa dečkom prioritet u odnosu na sport. Bjeloruskinja je na impresivan način počela aktuelnu sezonu - osvojila je Brizbejn, igrala finala Australijan opena, pa stigla do titula u Indijan Velsu i Majamiju. Od kraja marta je bez plasmana u finale, a serija neočekivanih poraza traje već mjesecima.

U četvrtfinalu Madrida izgubila je od američke igračice Hejli Baptist, zatim je u trećem kolu Rima od nje bila bolja rumunska teniserka Sorana Kirstea, da bi je Ruskinja Dijana Šnajder savladala u četvrtfinalu Rolan Garosa. Polufinale Berlina Sabalenka je izgubila od američke igračice Džesike Pegule, a u osmini finala Vimbldona je japanska teniserka Naomi Osaka održala čas tenisa najboljoj na svijetu. Na to se nadovezao još i poraz u osmini finala Toronta, od ruske teniserke Ekaterine Aleksandrove.

Ko će biti prva teniserka svijeta?

Arina Sabalenka se sada gotovo ništa ne pita oko prve pozicije na WTA listi. Niz loših rezultata snažno je uzdrmao Bjeloruskinju, pa će Ribakina sama odlučivati o svojoj sudbini i čini se da je samo pitanje dana kada će stići do jednog od najvećih uspjeha u karijeri. Ako to ne bude u Sinsinatiju, gdje joj je potrebno finale - desiće se u Njujorku.

Elena Ribakina će u četvrtfinalu Sinsinatija igrati protiv Ige Švjontek i neće imati nimalo lak zadatak, a nakon Poljakinje treba da pobijedi i bolju iz američkog okršaja Amanda Anisimova - Džesika Pegula. Ukoliko uspješno preskoči naredne dvije prepreke, Ribakina preuzima prvo mjesto na svijetu.

Ako se to ne desi, Ruskinja koja igra za Kazahstan imaće još bolju priliku na posljednjem grend slemu sezone. Arina Sabalenka brani titulu i čak 2.000 bodova na US openu, dok je pred Elenom Ribakinom odbrana tek 240 bodova. Sva je prilika da ćemo, ako ne prije, nakon velikog turnira u Njujorku imati novu najbolju igračicu planete.