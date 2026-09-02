Strašna scena na meču Srbije: Grkinja vrištala od bolova, zaplakala cijela hala

Na utakmici Srbije i Grčke, Georgi Angelopulu doživjela je strašnu povredu zbog koje je meč hitno prekinut.
Jeziva scena na utakmici Srbije i Grčke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva za odbojkašice. Grčka reprezentativka Georgi Angelopulu je doživjela tako strašnu povredu da je vrištala na terenu dok su oko nje odbojkašice plakale.
Potpuni muk u dvorani u Brnu vladao je dok se Grkinja previjala i trpila strahovit bol. Reprezentativke Srbije su dijelile šok sa Grkinjama, kao i čitava dvorana.
Pogledajte tu strašnu neprijatnost:
Grčkoj je meč protiv takve odbojkaške sile trebalo da bude praznik i nagrada za istorijski rezultat - tek drugi plasman među najboljih osam, a prvi još od 1991. godine.
Nažalost, meč u Brnu pretvorio se u pakao za Grčku...
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