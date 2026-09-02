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Strašna scena na meču Srbije: Grkinja vrištala od bolova, zaplakala cijela hala

Strašna scena na meču Srbije: Grkinja vrištala od bolova, zaplakala cijela hala

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Na utakmici Srbije i Grčke, Georgi Angelopulu doživjela je strašnu povredu zbog koje je meč hitno prekinut.

Povrijedila se odbojkašica Grčke Izvor: TV Arena sport

Jeziva scena na utakmici Srbije i Grčke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva za odbojkašice. Grčka reprezentativka Georgi Angelopulu je doživjela tako strašnu povredu da je vrištala na terenu dok su oko nje odbojkašice plakale.

Potpuni muk u dvorani u Brnu vladao je dok se Grkinja previjala i trpila strahovit bol. Reprezentativke Srbije su dijelile šok sa Grkinjama, kao i čitava dvorana.

Pogledajte tu strašnu neprijatnost:

Pogledajte

01:54
Povreda Grkinje odbojkašice Georgi Angelopulu na utakmici protiv Srbije
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Grčkoj je meč protiv takve odbojkaške sile trebalo da bude praznik i nagrada za istorijski rezultat - tek drugi plasman među najboljih osam, a prvi još od 1991. godine.

Nažalost, meč u Brnu pretvorio se u pakao za Grčku...

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Tagovi

Grčka Srbija Odbojka

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