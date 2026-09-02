"Da li su pustile? Meni se čini da jesu": Zoran Terzić "pecnuo" Tursku pred polufinale

Selektor Srbije Zoran Terzić istakao da mu se čini kako je Turska "pustila" meč protiv Poljske da bi u polufinalu Evropskog prvenstva igrala sa Srbijom umjesto sa Italijom.

Izvor: MN PRESS

Odbojkašice Srbije su rutinski savladale Grčku u četvrtfinalu i sada čekaju četvrtak, kada će znati ko im je rival u polufinalu Evropskog prvenstva. Turska će biti veliki favorit protiv Njemačke, pred svojim navijačima u hali Sinan Erdem, a to znači i da bismo u borbi za finale ponovo mogli da gledamo klasik evropske odbojke.

Već danima se u odbojkaškim krugovima razvija teorija da je turska "pustila" Poljsku da je pobijedi u pet setova, kako bi sebi izabrala "lakšeg" rivala u polufinalu. Da je Turska osvojila prvo mjesto u svojoj grupi, išla bi u dio žrijeba gdje je Italija. Posebno zanimljiv bio je komentar Zorana Terzića pred polufinalni meč Srbije..

"Ne znam baš, da li su željele ili nisu. Ta utakmica ima neke kontroverze, da li su pustile ili nisu?! Ono što sam ja vidio, meni se čini da nisu. Ono što kažu poljske igračice, izgleda da jesu, ali na kraju nije ni bitno", rekao je Zoran Terzić i dodao: "Protivnik nam je poznat, tukli smo ih praktično svaki put, već duži niz godina, osim tog posljednjeg takmičenja, gdje su uspjele da nas dobiju u borbi za zlato. Pokušaćemo sve da odigramo dobar meč, da dobijemo Tursku i da odigramo još jedno finale".

Srbija je obezbijedila osmo uzastopno polufinale Evropskog prvenstva, tu je i izuzetan niz plasmana u finale, odnosno osvajanja medalja na kontinentalnim smotrama. Terzić je možda i ključan čovjek za takav rasplet situacije jer je godinama bio selektor državnog tima, koji je upravo pod njegovom komandom stigao do svjetskog vrha.

"Lijepo zvuči, nema šta. Ako se dobro sjećam, od 2007. smo samo jednom, i to 2009. ostali bez polufinala. Ispunili smo neki prvi cilj, ja sam i prije polaska rekao da bi bio neuspjeh da ova reprezentacija ne uđe u polufinale. Sad idemo da probamo da ispunimo i drugi i da osvojimo medalju", rekao je Terzić.

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