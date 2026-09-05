Italijan koji je ujeo Danila Stupara ima srpske korijene!? Mama iz Beograda, rođen u Crnoj Gori, baka igrala za Zvezdu

Mateo Joki Grata je napravio veliki skandal kada je u finalu Mediteranskih igara ujeo Danila Stupara, a malo ko zna da Italijan zapravo ima srpske korijene.

Izvor: MN PRESS

Nevjerovatan skandal desio se u finalu Mediteranskih igara u Tarantu gdje je domaćin Italija savladala Crnu Goru. Mateo Joki Grata je ujeo Danila Stupara na ovom meču nakon čega se diglo mnogo prašine.

A vinovnik ovog incidenta Mateo Joki Grata je zapravo sa Danilom Stuparem pričao na našem jeziku, pošto je - rođen u Beranama, od majke iz Beograda. I porodično i karijerno on je veoma vezan za ove prostore.

Italijan od Berana do Beograda

Italijanski vaterpolista nikada nije krio da je ponosan na svoje korijene i u jednom intervjuu je istakao da mu je majka Ivana iz Beograda, a da je sa djedine strane iz Berana. Otac Paolo je košarkaš, a ljubav Paola i Ivane rodila se u Rimu. Od tada su živjeli i tamo i ovamo, na obje strane.

"Moja priča je vrlo obična. Majka Ivana je iz Beograda, djed iz Berana, a baba iz Beograda. Živjeli su tu dvije decenije, pa je majka otišla u Rim i upoznala tatu. Tamo sam odrastao, ali sam svako ljeto provodio u Crnoj Gori — malo Berane, malo Kotor. Tu sam zavolio vaterpolo i Boku", ispričao je Mateo Joki Grata za Mocartsport.

Sportska porodica

Otac Paolo je bio profesionalni košarkaš, a baka Ana takođe ima sportsku pozadinu. Ona je igrala za Crvenu Zvezdu i to u dva sporta pošto se bavila i rukometom i košarkom.

Što se tiče njegovih uzora u vaterpolu i oni su sa ovih prostora. Naglasio je da su mu Vanja Udovičić i Aleksandar Ivović uzori a istakao je i da je jako zahvalan Sandru Suknu koji mu je u Pro Reku prvi dao šansu.

Savić pobjesnio zbog njega

"Znali smo šta nas čeka, borili smo se protiv mnogih stvari. Utakmicu smo loše otvorili, stizali rezultat. Tvrda utakmica, sa presingom Italijana. Imali smo izuzetno lošu realizaciju igrača više, mislim da je to presudilo jer u ovakvim utakmicama ili moramo da imamo visok nivo realizacije ili da se uđe u kontranapade koje mi nismo imali. Čestitao bih Italiji na zasluženoj pobjedi i obećavamo da neće biti više ovako", rekao je selektor Crne Gore Dejan Savić nakon meča sa Italijom u finalu.

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