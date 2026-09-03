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Vladimir Vujasinović: "Makar smo uzeli medalju poslije svega što se dešavalo"

Vladimir Vujasinović: "Makar smo uzeli medalju poslije svega što se dešavalo"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović je istakao da je na kraju ipak zadovoljan osvajanjem bronze na Mediteranskim igrama u Tarantu.

Vladimir Vujasinović zadovoljan bronzom Srbije na Mediteranskim igrama Izvor: MN PRESS

Srbija je pobjedom nad Španijom 12:8 (5:2, 3:3, 2:2, 2:1) uspjela da osvoji bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u Tarantu. Srpski tim je tako prvi put došao sa takmičenja sa medaljom oko vrata pod vođstvom novog selektora Vladimira Vujasinovića. Selektor je ipak priznao da je cilj bio da se osvoji zlato.

Imao je ranije velike zamjerke na suđenje u polufinalu sa Italijom, ali bez obzira na to zadovoljan je rezultatom svog tima i odličjem koje vaterpolisti donose u Srbiju.

"Bilo nam je bitno da dođemo makar do medalje, iako nam je cilj bio zlato.Nažalost, jučerašnja utakmica bila je takva kakva je bila, ali čestitam momcima i stručnom štabu što smo svi zajedno smogli snage da prebrodimo taj težak trenutak. Ovo je bilo važno zbog svega što se dešavalo ovog ljeta, zbog ovih momaka i rada i posvećenosti koje su pokazali tokom prethodna dva mjeseca. Na kraju je ovo lijep završetak. Idemo dalje, imamo mnogo jasniju sliku o svemu i mislim da nas očekuje jako lijepa budućnost", rekao je Vujasinović.

"Postoji dobra baza"

Izvor: MN PRESS

Selektor Vujasinović je naglasio da ipak ovo nije bio najjači tim Srbije. Mnogi igrači nisu bili tu i sada je nekada proslavljeni reprezentativac otkrio da ima veliki broj igrača koji konkuriše za nacionalni tim.

"Ima dosta momaka koji iz raznoraznih razloga nisu došli ovdje, a koji su bez problema mogli da nas predstavljaju na ovom takmičenju. Postoji dobra baza. Treba raditi, treba trenirati i zadržati motivaciju koju su ovi momci imali tokom ljeta. Mislim da na taj način nećemo imati nikakvih problema", istakao je Vujasinović.

Nije najbitnija medalja koja je donesena iz Taranta već kvalitet igre i prije svega pristup igrača. Svi su bili borbeni, a moglo je ovo da se i drugačije završi.

"Mislim da ovo svima mnogo znači, ne samo zbog medalje, nego i zbog načina na koji smo igrali protiv svih reprezentacija i načina na koji smo se borili. Izgubili smo dvije utakmice i imali posljednji šut za neriješeno, tako da je svaki rezultat bio moguć. To je ono što nam uliva nadu u lijepo sutra", zaključio je selektor Srbije.

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Tagovi

Vaterpolo Mediteranske igre Vladimir Vujasinović

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