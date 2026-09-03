Srbija uzela bronzu: Prva medalja Vladimira Vujasinovića na čelu vaterpolista

Srbija je sa Vladimirom Vujasinovićem kao selektorom osvojila bronzu na Mediteranskim igrama u Tarantu.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u Tarantu. Selekcija koju sa klupe vodi Vladimir Vujasinović savladala je Španiju 12:8 (5:2, 3:3, 2:2, 2:1) i tako došla do bronze. Ovo je bila 36. medalja Srbije na Mediteranskim igrama.

Najefikasniji u timu Srbije bio je Vasilije Martinović sa šest golova, dok je Bogdan Gavrilović postigao dva. Kod Španije je Pol Daura Gomes dao tri gola.

Srbija je povela odmah golom Đorđa Vučinića, ali je za samo 11 sekundi izjednačila Španija, da bi Vasilije Martinović pogodio za 2:1. Ponovo je Španija izjednačila, a onda se Srbija odlijepila na 6:2 i tako je prelomila ovaj meč. Do kraja meča je Srbija uspijevala da drži prednost od četiri gola.

Lista strijelaca

ŠPANIJA: Pina Vega, Viljamajor i Viljar, Perone Garido 1, Gil Sedo, Bargaljo Garsija 1, Bonet Saez, Bustos Sančez, Granados Moreno 1, Perez i Rodrigez, Prat Esteba 1, Vals Ferer 1, Daura Gomes 3, Teklas Giljena, Garsija Sales.

Selektor: David Martin Losano.

SRBIJA: Mišović, Pljevančić, Stanojević 1, Urošević, Trtović 1, Milojević 1, Vučinić 1, Dimitrijević, Božović, Martinović 6, Lukić, Gavrilović 2, Glušac, Čonkić.

Selektor: Vladimir Vujasinović.