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Italijan ujeo Danila Stupara u finalu Mediteranskih igara: Sudija isključio - Dejana Savića

Italijan ujeo Danila Stupara u finalu Mediteranskih igara: Sudija isključio - Dejana Savića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Italija je u finalu Mediteranskih igara u Tarantu savladala Crnu Goru i osvojila zlato, ali je sve palo u drugi plan zbog toga što je Mateo Joki Grata ujeo Danila Stupara.

Italija osvojila zlato na Mediteranskim igrama Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Nakon što je Srbija osvojila bronzu, odigrana je i finalna utakmica na Mediteranskim igrama u Tarantu. Italija, domaćin takmičenja, savladala je Crnu Goru 18:14 (5:4, 6:4, 3:3, 4:3), ali je i na ovom meču viđen skandal. Kao što je srpski selektor Vladimir Vujasinović bio zgrožen suđenjem u polufinalu sa Italijanima, sada je Dejan Savić digao glas.

Kada je Mateo Joki Grata ugrizao vaterpolistu Crne Gore Danila Stupara, dodijeljen je "brutaliti" crnogorskom vaterpolisti. Kada se to desilo, burno je reagovao Dejan Savić, a mađarski sudija Kovač ga je isključio.

Pogledajte taj momenat:

Šta je Savić rekao?

"Znali smo šta nas čeka, borili smo se protiv mnogih stvari. Utakmicu smo loše otvorili, stizali rezultat. Tvrda utakmica, sa presingom Italijana. Imali smo izuzetno lošu realizaciju igrača više, mislim da je to presudilo jer u ovakvim utakmicama ili moramo da imamo visok nivo realizacije ili da se uđe u kontranapade koje mi nismo imali. Čestitao bih Italiji na zasluženoj pobjedi i obećavamo da neće biti više ovako", rekao je Savić.

Pomoćni trener Nikola Mijanović takođe je iznio svoje utiske. "Znali smo šta nas čeka, pripremali smo se za to. Međutim, stvorio se jedan čudan ambijent. Jesu nas pobijedili, ali nisu nas slomili ni juče ni danas ni sutra. Neće nas slomiti. Ovo je situacija sa kojom se prvi put susrećem. Međutim, glava gore. Obećavamo da ćemo biti jaki i bolji", rekao je on.

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Tagovi

Vaterpolo Mediteranske igre Crna Gora Italija Dejan Savić

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