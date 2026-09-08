logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra Krunić doživjela najtežu povredu u sportu

Aleksandra Krunić doživjela najtežu povredu u sportu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Aleksandra Krunić saznala je najgore moguće vijesti kada je povreda sportiste u pitanju.

aleksandra krunic pokidala prednji ukrsteni ligament Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Aleksandra Krunić dobila je najgoru moguću vijest, doživjela je povredu koja je najteža u svijetu sporta. Prema informacijama "Sport kluba" pregled magnetne rezonance utvrdio je da je pokidala prednji ukršteni ligament lijevog koljena, uz oštećenje meniskusa.

Takve povrede su najteže za sportiste. Obično je period oporavka oko devet mjeseci, može da bude i duži u zavisnosti od terapija. Uglavnom je neophodna i operacija. Užasne vijest za srpsku teniserku koja se nalazila na vrhuncu karijere u momentu povrede.

Do povrede je došlo na US openu i to poslije jednog bezazlenog smeča. Nije mogla da završi meč u tandemu sa Anom Danilinom. Aleksandra je trenutno peta teniserka svijeta u dublu i sada je čeka veliki pad na rang-listi...

Ovo je drugi put da Aleksandra kida prednji ukrštani ligament, pošto je u septembru 2022. godine doživjela istu povredu na desnom koljenu. Tada je uspjela da se vrati i da dominira u dublu...

(Sport klub/MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:38
Aleksandra Krunić povreda
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Krunić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC