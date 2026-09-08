Aleksandra Krunić saznala je najgore moguće vijesti kada je povreda sportiste u pitanju.

Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Aleksandra Krunić dobila je najgoru moguću vijest, doživjela je povredu koja je najteža u svijetu sporta. Prema informacijama "Sport kluba" pregled magnetne rezonance utvrdio je da je pokidala prednji ukršteni ligament lijevog koljena, uz oštećenje meniskusa.

Takve povrede su najteže za sportiste. Obično je period oporavka oko devet mjeseci, može da bude i duži u zavisnosti od terapija. Uglavnom je neophodna i operacija. Užasne vijest za srpsku teniserku koja se nalazila na vrhuncu karijere u momentu povrede.

Vidi opis Aleksandra Krunić doživjela najtežu povredu u sportu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen/X/Australian open Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 7 / 7

Do povrede je došlo na US openu i to poslije jednog bezazlenog smeča. Nije mogla da završi meč u tandemu sa Anom Danilinom. Aleksandra je trenutno peta teniserka svijeta u dublu i sada je čeka veliki pad na rang-listi...

Ovo je drugi put da Aleksandra kida prednji ukrštani ligament, pošto je u septembru 2022. godine doživjela istu povredu na desnom koljenu. Tada je uspjela da se vrati i da dominira u dublu...

(Sport klub/MONDO)

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