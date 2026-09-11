Lekler priznao krivicu: Prešao sam granicu, nisam smio tako prema Hamiltonu

Vozač Ferarija Šarl Lekler priznao je da nije postupio kako je trebalo u duelu sa timskim kolegom Luisom Hamiltonom tokom prvog kruga Velike nagrade Italije u Monci.

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Luis Hamilton je tom prilikom izletio van staze nakon što ga je Šarl Lekler izgurao pri izlasku iz prve šikane, zbog čega je izgubio šest pozicija i trku završio na šestom mjestu.

"Razgovarali smo sa Luisom. Oduvijek smo imali odličan odnos i veoma ga poštujem. Rekao sam mu da u drugoj krivini nisam postupio onako kako je trebalo, niti onako kako bi timski kolega trebalo da se ponaša", rekao je Lekler uoči Velike nagrade Španije u Madridu, a prenio Skaj Sport.

On je dodao da je u žaru borbe prešao granicu.

"Kada ste veoma motivisani, kao što smo Luis i ja, ponekad odete predaleko. Upravo to sam uradio i potrudićemo se da se to više ne ponovi", kazao je Lekler.

Luis Hamilton vozač Formule 1

Izvor: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia

Hamilton je istakao da je zadovoljan načinom na koji su riješili nesporazum i pohvalio Leklera zbog otvorenog razgovora.

"Sjeli smo licem u lice, razgovarali otvoreno i riješili problem. Mislim da to pokazuje njegovu zrelost. Obojica želimo da pobijedimo i pružimo maksimum za tim", rekao je Hamilton.

Lekler je u Monci doživio i težak udes na kraju trke, ali je poslije dodatnih pregleda dobio dozvolu da nastupi na Velikoj nagradi Španije.

"Sada sam 100 odsto spreman. Poslije udesa sam kratko osjećao vrtoglavicu, ali mi je već od ponedjeljka bilo mnogo bolje. Imao sam nekoliko tretmana zbog vrata, gdje sam najviše osjetio udar, i sada se osjećam dobro", rekao je vozač Ferarija.