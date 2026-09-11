Zašto Elena Ribakina ne igra za Rusiju? Najbolja teniserka svijeta ljuta napustila Moskvu

Nova najbolja teniserka svijeta kao tinejdžerka je prešla u Kazahstan i dobila pasoš te zemlje. Porodica je ostala razočarana izostankom podrške u rodnoj Moskvi.

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Pobjedom rusko-kazahstanske igračice Elene Ribakine (27) zakazan je još jedan spektakl WTA tura - njen meč protiv Bjeloruskinje Arine Sabalenke (28) u subotnjem finalu US opena od 22 časa. Biće to njihovo drugo ovosezonsko grend slem finale, jer su se srele i zimus u Melburnu na Australijan openu, gdje je Ribakina pobijedila u tri seta.

Subotnji spektakl u Njujorku biće duel buduće i aktuelne liderke WTA liste, jer je Ribakina osvojila svjetski vrh već poslije četvrtfinalne pobjede protiv Dženg Činven i postaće "Broj 1" bez obzira na epilog finala. Jelena je odavno postala najuspješnija teniserka u istoriji svoje zemlje, a zašto ne nastupa pod ruskom zastavom?

Ribakina birala kao tinejdžerka - Kazahstan ili Amerika

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Elena Ribakina, rođena Moskovljanka, igrala je do 2017. pod zastavom svoje rodne zemlje, a onda je promijenila državljanstvo. Te 2018. imala je 19 godina i bila velika juniorska nada, bivša treća juniorka svijeta, ali na seniorskom nivou još nije imala dovoljno novca i podrške da finansira turnire, putovanja, trenera i čitav profesionalni program.

Kazahstanska teniska federacija ponudila joj je baš ono što joj je bilo potrebno: finansijsku i svaku drugu podršku za nastavak profesionalne karijere, pod uslovom da nastupa za Kazahstan. Ona je kasnije vrlo direktno objasnila svoju odluku: "Promijenila sam državljanstvo i uzela kazahstanski pasoš zato što su vjerovali u mene i ponudili mi podršku. Nisam bila toliko dobra kada su mi ponudili. Vjerovali su u mene i mnogo mi pomažu", rekla je Ribakina.

I Jelenin otac je kritikovao rusku federaciju zbog toga što nije stala uz njegovu kćerku koliko je trebalo. Prema njegovim riječima, od ruske federacije je dobila ugovor koji je smatrao praktično bezvrijednim. Istovremeno, porodica je imala na stolu i ponude američkih koledža da u SAD nastavi školovanje, dobije plaćeno mjesto na koledžu i šansu da u tamošnjem sistemu napreduje, ali je ipak odabrala Kazahstan.

Veliko rivalstvo Ribakine i Sabalanke

Izvor: Profimedia

Ove sezone Ribakina i Sabalenka srele su se u završnicama tri turnira. Kazahstanka je pobijedila na Australijan openu i osvojila svoj drugi grend slem trofej (prvi od Vimbldona 2022), a poslije toga je više uspjeha imala Bjeloruskinja.

Sabalenka je 15. marta pobijedila Ribakinu u finalu Indijan Velsa u tri seta (3:6, 6:3, 7:6), a krajem tog mjeseca je Bjeloruskinja bila uspješnija i u polufinalu Mastersa u Majamiju (6:4, 6:3). U međusobnom skoru, skor je 10-7 za Sabalenku.

Teniserke sa istoka Evrope dominiraju

Za razliku od prethodnih sezona, sva grend slem finala u ženskom tenisu odigraće teniserke iz istočnoevropskih zemalja. Ribakina je predstavnica centralnoazijskog Kazahstana, a ovo su bili parovi svih grend slem finala u 2026: