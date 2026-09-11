Beograd domaćin finala Lige šampiona: O evropskoj tituli se odlučuje na Novom Beogradu

Beograd će biti domaćin Fajnal fora i finala Lige šampiona u vaterpolu, sa po četiri muške i ženske ekipe na bazenu '11. april'.

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Evropska vaterpolo federacija potvrdila je da će Beograd biti domaćin završnih turnira Lige šampiona u muškoj i ženskoj konkurenciji narednog proljeća, na kraju sezone 2026/27.

Glavni grad Srbije ugostiće osam ekipa - po četiri muške i četiri ženske - na bazenu Sportskog centra "11. april" na Novom Beogradu, nastavljajući tako uspješan format zajedničkog završnog turnira koji je ovog ljeta održan na Malti. Na istom beogradskom bazenu već su održavani F8 turniri Lige šampiona od 2021. do 2023. godine i svaki put je italijanski gigant Pro Reko postajao šampion Evrope, dva puta pobijedivši Novi Beograd u finalima (2022. i 2023).

"Zajednički završni turniri za žene i muškarce na Malti prošlog juna postigli su ogroman uspjeh i postojala je čvrsta saglasnost svih zainteresovanih strana da treba da nastavimo sa ovim formatom. Beograd je ponovo podnio fantastičnu kandidaturu i sa zadovoljstvom se vraćamo u ovaj sjajni grad, koji je takođe bio domaćin nezaboravnog Evropskog prvenstva u vodenim sportovima 2024. godine", izjavio je predsjednik organizacije "European Aquatics", Antonio Silva.

Format takmičenja ostaje isti kao i prošle sezone, jer će Liga šampiona početi uobičajenom grupnom fazom od po četiri grupe sa po četiri tima, a po dvije najbolje plasirane će proći u sljedeću fazu, u tradicionalno četvrtfinale. U njemu će ponovo biti formirane dvije grupe sa po četiri tima iz kojih će po dva najbolja proći u polufinale.

Četvrtfinalni mečevi u ženskoj konkurenciji igraće se po sistemu kod kuće i u gostima, a pobjednici će se plasirati na završni turnir u Beogradu.