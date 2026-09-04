Zvezda i Partizan u zajedničkoj ligi Srbije i Hrvatske: Formirano novo regionalno takmičenje

Formirana je nova vaterpolo Regionalna liga za žene, u kojoj će učestvovati četiri kluba iz Srbije i Hrvatske, uključujući Zvezdu i Partizan.

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Vaterpolo savezi Srbije i Hrvatske dogovorili su se da se igra Regionalna liga za žene, prenijeli su u petak mediji u Srbiji. U takmičenju će ove sezone nastupiti po četiri srpska i hrvatska kluba.

Srbiju će u ovom regionalnom takmičenju predstavljati četiri najbolje plasirane ekipe iz prethodne sezone: Vojvodina, Palilula, Partizan i Crvena zvezda, dok će hrvatski predstavnici najvjerovatnije biti Jadran Split, Mladost, Jug i Viktorija. Klubovi imaju pravo da se izjasne do petka, pa će tada sve biti i poznato.

Takmičenje će biti organizovano po turnirskom sistemu. Svaka srpska ekipa odigraće po dvije utakmice protiv hrvatskih predstavnika, a planirano je da jedan turnir bude održan u Srbiji, a drugi u Hrvatskoj. Rezultati međusobnih utakmica srpskih klubova iz domaćeg prvenstva računaće se i za plasman u Regionalnoj ligi. Poslije dva turnira četiri najbolje ekipe izboriće plasman na finalni turnir.

Ženski klubovi iz Srbije i Hrvatske su posljednji put u Regionalnoj ligi igrali prije šest godina, kada su se za trofej borili Palilula, Crvena zvezda, splitski Jadran i Mladost.