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Rusiju čeka veliki šok: "Mira Andrejeva će da promijeni državljanstvo"

Rusiju čeka veliki šok: "Mira Andrejeva će da promijeni državljanstvo"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kako stvari stoje Mira Andrejeva mogla bi da postane još jedna teniserka koja će se odreći Rusije i zamijeniti državljanstvo.

Da li Mira Andrejeva mijenja državljanstvo Izvor: Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mira Andrejeva mogla bi da se odrekne Rusije. Tako bi se pridružila mnogim sunarodnicama koje su to uradile u posljednje vrijeme, prije nekoliko nedjelja je to učinila i Ana Blinkova. U odlazak najtalentovanije ruske igračice je uvjeren Andrej Česnokov.

"Mislim da je samo pitanje trenutka kada će Andrejeva da ode. Živi i trenira u Francuskoj i definitivno će da ode. To je trend trenutno, da svi odlaze. Kao što vidite, svi biraju ono što je komfornije za njih", rekao je Česnokov, nekadašnji deveti teniser svijeta, za "RBC sport".

Njegove riječi nadovezale su se na izjave predsjednika ruskog teniskog saveza Šamila Tarpiščeva. On je nedavno pričao o tome i objasnio da je jedan od razloga za promjenu državljanstva "taj što im olakšava putovanja, traženje viza i mnoge druge faktore koje čine promjenu atraktivnijom".

Rusija ima 5 teniserki među najboljih 40

Trenutno na WTA listi Rusija ima pet teniserki među najboljih 40. Najbolje rangirana je upravo Andrejeva koja je peta, Dijana Šnajder je 14, Ana Kalinskaja je 22, Ekatarina Aleksandrova je 28, a Ljudmila Samsonova 39. na listi.

I sve to pošto su se ruskog državljanstva odrekle Alina Čarnajeva, Oksana Selekhmetejeva, Alisa Otijabreva, Ana Blinkova, a prije njih i Darija Kasatkina i Varvara Gračeva.

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Tagovi

Mira Andrejeva Tenis Rusija

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