Paskval pred Zvezdu: "To moramo da zaustavimo"

Crvena zvezda se suočava sa Dubaijem u Evroligi, a trener Ćavi Paskval analizira predstojeći izazov za svoj tim.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda gostuje Dubaiju u četvrtom kolu Evrolige. Pred izabranicima Ibona Navara nije nimalo lak zadatak, a predstojećeg rivala analizirao je i domaćin Ćavi Paskval. Sudar španskih trenera biće zanimljiv svim ljubiteljima Evrolige, a da je riječ o jednom od neizvjesnijih susreta potvrdio je i Paskval, koji je naglasio da će domaćinu biti neophodno da kontroliše ofanzivni skok crveno-bijelih.

Dubai važi za tim sa najvećim ulaganjima u novoj sezoni, ali ogroman novac još nije opravdan.

"Mislim da ovoj situaciji pridajemo previše pažnje. Sve što smo radili i način na koji smo započeli sezonu govore da su porazi očekivani dok se ekipa ne navikne na novi sistem, novog trenera i dok se igrači međusobno ne uigraju. Zato je sasvim normalno što se ovo dogodilo.Odigrali smo, na kraju krajeva, tek tri evropske utakmice. Uvjeren sam da će trener kako sezona bude odmicala podizati nivo rada i igre. Poslije trijumfa nad Efesom, vjerujem da će i sutrašnji meč za nas biti izuzetno zahtjevan", rekao je Paskval prije nego što je započeo temu Crvene zvezde.

Kad je u pitanju duel koji je na programu u četvrtak od 18 časova, Paskval je rekao:

"Riječ je o zaista vrhunskom treneru. U prethodnim sezonama je u Malagi pokazao koliko vrijedi i kakav kvalitet posjeduje. Nema potrebe posebno isticati koliko je dobar stručnjak, želim mu mnogo sreće i uspjeha ove sezone. Zvezda igra izuzetno brzo i agresivno tokom svih 40 minuta. Spada među najbolje ekipe u Evroligi kada su u pitanju ofanzivni skok i poeni iz drugih napada. Upravo to moramo da zaustavimo i da im što više otežamo dolazak do lakih poena na taj način. To je zadatak za našu odbranu, dok u napadu moramo da igramo onako kako nama odgovara i nametnemo svoj ritam."

"Teško je izdvojiti samo jednog igrača... Zapravo, ima ih nekoliko. Pojedinci nam donose ogromnu energiju i borbenost, dok drugi imaju veliki kvalitet u šutu, kretanju bez lopte ili igri iz pika. Crvena zvezda raspolaže veoma kvalitetnim sastavom i ima odličnog trenera, tako da nas očekuje veoma težak zadatak", dodao je Paskval o Crvenoj zvezdi.

"Sve funkcioniše kako treba"

O pojačanjima Dubaija je postalo suvišno pričati, spisak je toliko dugačak, a važna evroligaška imena samo se nižu.

"Veoma mi se dopada ekipa koju smo formirali i zadovoljan sam njome. Imamo još nekoliko igrača koji se vraćaju poslije povreda i drugih problema, ali generalno smo veoma zadovoljni sastavom. Za sada sve funkcioniše kako treba. Kod kuće smo ostvarili dvije pobjede, zatim doživjeli poraz na strani i sada se okrećemo narednom izazovu. Svaki novi dan i svaki novi meč donose nešto drugačije i na to moramo da budemo spremni."

Tu su i Petrušev i Dangubić "Fantastični su. Svi imaju odličnu radnu etiku. Ali, generalno, ja sam trener koji ne dijeli igrače po nacionalnosti ili bilo čemu sličnom. Za mene su svi oni igrači Dubaija i ništa više. Veoma sam zadovoljan cijelom ekipom koju imamo ovdje."

Gust raspored Evrolige ne dozvoljava timovima da se nadaju mnogo unaprijed. Akcenat je uvijek na narednom meču.

"Ne smijemo da gledamo mnogo dalje od naredne utakmice. Takva je Evroliga. Svaki meč nosi posebnu težinu i upravo onaj koji je pred nama mora da nam bude prioritet. Biće uspona i padova kod svih ekipa, ali će na kraju najviše napredovati oni koji budu najkonstantniji. To je naš cilj - da budemo među tim ekipama."

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